El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Joseba Díez Antxustegi (PNV) y Ekain Rico (PSE-EE) han registrado este viernes la candidatura en el Parlamento vasco. E. C.

PNV y PSE registran la candidatura de Mancisidor para el Ararteko sin tener los apoyos cerrados

La operación necesita el aval de Bildu, que cuestiona el perfil del jurista bilbaíno, o del PP, que sigue guardando silencio

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:20

Comenta

El proceso para elegir al nuevo Ararteko se acelera, aunque todavía sin que el éxito de la operación esté garantizado. Un día después de que EL CORREO revelara ... el nombre del jurista Mikel Mancisidor como la apuesta de PNV y PSE-EE, los socios de gobierno han formalizado este viernes su decisión al presentar la candidatura ante el registro del Parlamento vasco. Lo han hecho tres semanas antes de que expire el plazo y sin tener cerrado el imprescindible apoyo de un tercer grupo. EH Bildu no parece muy dispuesto porque cuestiona el perfil del aspirante y el PP por ahora guarda silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  3. 3

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  4. 4

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  5. 5

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  6. 6

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  7. 7 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  8. 8

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  9. 9

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  10. 10 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo PNV y PSE registran la candidatura de Mancisidor para el Ararteko sin tener los apoyos cerrados

PNV y PSE registran la candidatura de Mancisidor para el Ararteko sin tener los apoyos cerrados