PNV y PSE registran la candidatura de Mancisidor para el Ararteko sin tener los apoyos cerrados

El proceso para elegir al nuevo Ararteko se acelera, aunque todavía sin que el éxito de la operación esté garantizado. Un día después de que EL CORREO revelara ... el nombre del jurista Mikel Mancisidor como la apuesta de PNV y PSE-EE, los socios de gobierno han formalizado este viernes su decisión al presentar la candidatura ante el registro del Parlamento vasco. Lo han hecho tres semanas antes de que expire el plazo y sin tener cerrado el imprescindible apoyo de un tercer grupo. EH Bildu no parece muy dispuesto porque cuestiona el perfil del aspirante y el PP por ahora guarda silencio.

Los partidos políticos llevan meses negociando el nombre del nuevo responsable de la Defensoría del Pueblo del País Vasco tras la renuncia de Lezertua al cargo. A los 68 años, y sin esperar a agotar su segundo mandato –algo que habría ocurrido en febrero de 2026–, el abogado bilbaíno formalizó su marcha el pasado 10 de junio y activó así el procedimiento tasado por ley para elegir a otra persona. Desde entonces se da una situación de interinidad comandada por la que fue su 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu, exdirectora de Derechos Humanos con el PSE-EE durante la etapa de Patxi López.

La ley del Ararteko, promulgada en 1985, establece que la designación de un nuevo responsable precisa de una mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento vasco; esto es, 45 de los 75 escaños. La suma de PNV (27) y PSE-EE (12), socios de gobierno, alcanza los 39, por lo que necesitan al menos otros seis. Y ahí las posibilidades se reducen a dos: o EH Bildu (27) o el PP (7). Jeltzales y socialistas han priorizado en la negociación a la coalición soberanista por su mayor representación, pero tras semanas de conversaciones, y con varias prórrogas en medio, los de Pello Otxandiano no acceden a apoyar la única candidatura sobre la mesa.

La propuesta de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, según ha adelantado este jueves este periódico, es Mikel Mancisidor. Nacido en Bilbao en 1970, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Geneva School of Diplomacy & International Relations, es profesor de Derecho Internacional Público en la institución jesuita. Durante una década fue director de la Unesco Etxea, la oficina de este organismo internacional en Euskadi, y también fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como experto independiente.

«Neutralidad e independencia»

Con amplia experiencia en la esfera internacional y específicamente en el campo de los derechos humanos, sus promotores destacan que su currículum encaja en el perfil del Ararteko, encargado de atender quejas y reclamaciones de la ciudadanía sobre la actuación de los poderes públicos autonómicos. Sin embargo, a EH Bildu no le convence. Fuentes de la formación abertzale cuestionan que Mancisidor reúna las condiciones de «neutralidad política e independencia» y de dominio del euskera. Su apuesta preferente es que la próxima inquilina de la Defensoría del Pueblo sea una mujer, aunque esto no es una línea roja en la negociación.

La coalición soberanista también critica la posibilidad de que PNV y PSE-EE puedan recurrir a los votos del PP. «Llevamos meses negociando con el objetivo de encontrar una persona de consenso y en todo momento la intención ha sido acordar un candidato o candidata entre las tres principales tradiciones políticas del país. Nos sorprendería que estuvieran dispuestos a pactar con el PP, máxime en el contexto actual», señalan. Los populares, consultados por este periódico, continúan guardando silencio a la espera de que se sigan desarrollando las conversaciones en el ámbito de la discreción.