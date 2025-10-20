PNV y PSE reavivan su pulso en Gipuzkoa por las políticas de vivienda

Apenas habían pasado unos días desde que Aitor Esteban y Eneko Andueza acordaron enterrar el hacha de guerra cuando los socios de gobierno se adentraron ... este pasado fin de semana en un nuevo enfrentamiento, esta vez focalizado en Gipuzkoa. La crítica directa del PSE-EE a las políticas de vivienda del alcalde saliente de San Sebastián, el jeltzale Eneko Goia, han reavivado el pulso en otro episodio que, además de constatar lo enrarecido de las relaciones entre ambos partidos, también certifica que el movimiento de fichas en suelo donostiarra ha lanzado la carrera hacia las elecciones municipales y forales de 2027.

El origen de esta nueva disputa se sitúa en el acto que el PSE-EE celebró el sábado en la capital guipuzcoana. La portavoz municipal, Ane Oyarbide, y el consejero del ramo, Denis Itxaso, lanzaron un golpe de efecto al criticar sin ambages el «fracaso» de Goia en el campo de la vivienda, un tema que se sitúa como la principal preocupación social en una ciudad que se ha consolidado como la más cara de España para comprar o alquilar un piso. Valga una comparación para entender el preocupante escenario: si la media nacional del metro cuadrado es de 2.498 euros, allí asciende hasta los 6.283.

Pese a haber sido declarada zona tensionada en mayo, antes que ninguna otra capital vasca, San Sebastián continúa sin solventar el problema. Y, según los socialistas, eso se debe a la gestión nacionalista en el Ayuntamiento y no tanto a la suya en el Gobierno vasco, donde ostenta la cartera de forma ininterrumpida desde 2016, justo después de que se aprobara la ley autonómica. «El PNV carece de una visión clara y de ambición sobre vivienda, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», señaló Oyarbide en el acto del sábado.

Las críticas recibieron este lunes una contundente respuesta por parte del PNV, que exigió «lealtad institucional» tras unas palabras que tachó de «absolutamente improcedentes». En un comunicado del Gipuzko buru batzar (GBB), los nacionalistas afirmaron que «el punto de partida» para buscar soluciones debe pasar por «no eludir responsabilidades, reconocer el problema y fijarlo como prioridad». Un diagnóstico que, según añadieron, esperan que sea compartido por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, «encargado de la puesta en práctica de las políticas públicas y en manos de los socialistas desde hace diez años».

Dura disputa local en 2027

Los jeltzales, además, recordaron al consejero Itxaso «la necesidad de una colaboración interinstitucional intensa y leal, especialmente entre el Ayuntamiento de Donostia y el departamento que él mismo dirige» en Lakua. «No será el PNV quien acuse de fracaso a los consejeros socialistas de Vivienda, ni siquiera lo hará en el caso de que albergue una duda sobre el compromiso efectivo que hayan podido demostrar con Donostia durante demasiados años», remacha la nota.

El enfrentamiento entre PNV y PSE-EE en San Sebastián tiene un nítido trasfondo electoral porque para 2027 se prevé una dura disputa junto a EH Bildu por la victoria en las municipales. La marcha de Goia, que será sustituido por Jon Insausti, ha dado el pistoletazo de salida a una carrera en la que los socialistas podrían mantener a Ane Oyarbide o apostar por consejeros como Susana García Chueca o el propio Denis Itxaso.