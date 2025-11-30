El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

PNV, PSE y EH Bildu se pegan por ver quién es más de centro en Euskadi

Mientras Europa se alarma por la creciente polarización en Euskadi se busca la centralidad para ser opción de gobierno

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La Euskadi política se ha puesto aristotélica. El filósofo griego desarrollaba en 'Ética a Nicómaco' una de sus máximas más reconocibles, la que proclama que ... en el medio está la virtud frente al «vicio» de los extremos. Los partidos vascos, al menos los que se autoperciben con opciones reales de gobernar, han hecho suya de un tiempo a esta parte esta máxima o, dicho de un modo más contemporáneo, se han abonado al centro, sea de palabra o de obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo PNV, PSE y EH Bildu se pegan por ver quién es más de centro en Euskadi

PNV, PSE y EH Bildu se pegan por ver quién es más de centro en Euskadi