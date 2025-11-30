PNV, PSE y EH Bildu se pegan por ver quién es más de centro en Euskadi

La Euskadi política se ha puesto aristotélica. El filósofo griego desarrollaba en 'Ética a Nicómaco' una de sus máximas más reconocibles, la que proclama que ... en el medio está la virtud frente al «vicio» de los extremos. Los partidos vascos, al menos los que se autoperciben con opciones reales de gobernar, han hecho suya de un tiempo a esta parte esta máxima o, dicho de un modo más contemporáneo, se han abonado al centro, sea de palabra o de obra.

Las tres grandes familias políticas del país, el PNV, el PSE y la izquierda abertzale aglutinada en EH Bildu, se apiñan en los últimos tiempos en la parte intermedia del tablero político, no tanto en el eje ideológico derecha-izquierda en sentido estricto, sino entendiendo el centro como una actitud vital: institucionalidad, pactismo y responsabilidad frente a la dialéctica polarizadora que impera en Europa y, por supuesto, en la política española. Una polarización que trasciende la distancia ideológica y que, en definición de Pablo Oñate en su discurso de aceptación del premio nacional de Sociología y Ciencia Política, consiste en percibir a los votantes del partido propio de forma positiva y a los del contrario negativamente, «de forma estigmatizada y con hostilidad, al sentirlos como una amenaza para la supervivencia de la democracia».

En Euskadi, coinciden todos los expertos consultados para este reportaje, el sentido de la «institucionalidad» pesa mucho más que esa dicotomía entre los míos y los otros. ¿Significa eso que existe el famoso oasis vasco frente al griterío español? ¿Son las cosas tan sencillas, tan de brocha gorda, como suelen subrayar los nacionalistas? «No se trata de ser naif, por supuesto que en Euskadi existen dinámicas polarizadoras. Pero también es cierto que, como sociedad, tenemos más recientes los riesgos de frivolizar con los ánimos y las emociones. Se incita a la centralidad desde las fuerzas de gobierno por responsabilidad y por dar respuesta al interés general, y quienes no gobiernan hacen lo mismo porque creen que pueden gobernar. Quienes se permiten alejarse más del centro son los que no se ven con opciones de tocar poder», disecciona la socióloga y politóloga Cristina Ruiz. PNV, PSE-EE y EHBildu, a diferencia de PP, Vox, Podemos o Sumar, jugarían en ese sentido en la misma liga porque «pueden pactar todos con todos hoy por hoy», apostilla el también doctor en Ciencia Política por la UPV-EHU Rafael Leonisio.

«Rigor y acuerdos»

De ahí que los tres den síntomas últimamente de buscar el centro, aunque con matices y sustanciales diferencias. El más explícito es, sin duda, el PNV, que hasta hace no tanto eludía la palabra por sus connotaciones de disfraz amable de la derecha e insistía en definirse como fuerza «humanista». Que la UCD, en su día, o Ciudadanos, con su mensaje uniformizador y contrario a los «privilegios» forales, se identificaran como centristas ha pesado en la autopercepción de los jeltzales en la época reciente. Ortuzar y Urkullu solían hablar de «socialdemocracia» o pensamiento «socialcristiano» en el caso del exlehendakari, pero desde la llegada de Aitor Esteban a la planta noble de SabinEtxea los jeltzales han recuperado con cierto orgullo el ser de centro.

La semana pasada, en el homenaje a Sabino Arana en Sukarrieta, el líder del EBB proclamó que «es desde el centro desde donde podemos construir, dar respuestas, sumar, liderar» y recalcó que la ciudadanía vasca demanda «centralidad, rigor, acuerdos, soluciones y eso es lo que representa el PNV desde siempre». No es la primera vez que Esteban hace un elogio del centro entendido como un rasgo inherente a los partidos útiles y resolutivos: en su primer Alderdi Eguna como presidente del EBB, en septiembre pasado, hizo colocar el escenario en mitad de la campa para simbolizar precisamente a un partido centrado y cercano a los problemas de la gente.

En privado, los rivales del PNV ven un giro a la derecha encubierto, aunque en el partido se recalca que siempre han hecho políticas de centro, independientemente del discurso. «Estamos donde estábamos, pero por estrategia conviene remarcarlo», asumen. En realidad, sus votantes se sitúan algo más a la derecha que la media en Euskadi. El último Sociómetro vasco, publicado en julio, ubica a Euskadi en un 4,3 ideológico de media, siendo el 0 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha. El Deustobarómetro, elaborado en las mismas fechas, escoraba algo más hacia la izquierda a los vascos, con una puntuación de 3,95. En todo caso, los votantes del PNV tienden a autopercibirse algo más hacia la derecha pero aún sin alcanzar el centro puro, el 5: promedian un 4,8 en la primera encuesta y un 4,7 en la segunda.

Los simpatizantes de Bildu, en cambio, se autoperciben en el punto más a la izquierda del espectro, por delante de los de Sumar y Podemos: un 2,7 en el sondeo del Gobierno vasco y un 2,5 en el de Deusto. Los votantes del PSEse sitúan en el 4,1 y en el 3,9 respectivamente.

Los números ayudan a entender la estrategia de ambas formaciones. En el caso de EHBildu, el centrismo no se verbaliza, pero se ejerce, porque es el único espacio donde puede crecer y romper su techo, condición 'sine qua non' para sustituir al PNV en el poder. «A la izquierda no le gusta identificarse así, no es una etiqueta con la que se sienta cómoda. No lo dice, pero lo busca. No lo explicita pero eso no significa que renuncie a conquistar el centro», explica el analista Ion Ansa.

«El malo de Vox»

De hecho, la resaca de los años del terrorismo y las nuevas claves de la competición por el poder explican la tendencia en las tres fuerzas vascas mayoritarias. «Las élites políticas pueden optar por polarizar o por crear dinámicas centrípetas. En España hay un 'malo', que es Vox, y eso contribuye a polarizar. En Euskadi, en cambio, los partidos siempre se han aproximado al carril central, como lo llamaba Ibarretxe. La izquierda abertzale se ha acercado ahí porque busca ganar poder», analiza Leonisio.

Ansa alude a una progresiva «despolarización» de la política vasca en los últimos quince años, tras la desaparición de la violencia de ETA. Bajo el zarpazo del terrorismo, eran la izquierda abertzale y el PP quienes ocupaban los extremos y el PNV, sostiene, se quedaba en exclusiva con el centro. «Por eso siempre gobernaba, porque era el único que podía, de la mano del PSE o EA. Con la izquierda abertzale y el PP no se hacían acuerdos. Pero, desde el fin de ETA, la izquierda abertzale empieza a actuar como partido de gobierno, con un discurso basado en la responsabilidad de país y en los acuerdos amplios, y eso ha acabado por propiciar una competición más centrista. Ya no sólo puede ganar el PNV», zanja, convencido de que esa 'nueva normalidad' conduce «de forma natural» a un relevo en el poder y al intento de Bildu por generar alianzas alternativas. Eso explicaría también la estrategia jeltzale de ubicarse insistentemente en el centro –para empujar a Otegi a un rincón del tablero en el imaginario del electorado– y también el énfasis de Eneko Andueza en identificar a su partido, el PSE, con la «centralidad», En su caso, tampoco se habla de centro pero sí se pretende subrayar que cualquier pacto futuro pasa, forzosamente, por los socialistas. «En el caso del PSE, es una advertencia. Ojo, que puedo cambiar de aliados», apunta Leonisio.

La posibilidad de un cambio de rasante en la política de alianzas es, por tanto, otro vector que explica la moderación vasca, pero hay otro, fundamental, que Ruiz, doctora por la Universidad de Navarra en Ciencias Políticas y Sociología, explica por la modificación de las «connotaciones semánticas» del centro. «Antes era un planteamiento exclusivamente ideológico. Ahora se asocia al sentido común, la institucionalidad, la gestión de los problemas reales, la moderación y la responsabilidad», enumera. «El centro es donde está la conversación pública», coincide Ansa, que cree que eso ha empujado la liza hacia la «competencia de agendas». «Bildu hace bandera de asuntos muy ligados a la agenda pública, como la vivienda o la salud, y por eso el PNV intenta traer al centro la inmigración o la inseguridad». ¿Puede ser de centro agitar esas preocupaciones sociales? Sólo si se logra hacerlas pasar como mayoritarias, coinciden los expertos. Las reglas han cambiado.