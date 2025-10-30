El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La clínica Arana, actualmente en obras, albergará un centro de refugiados. Blanca Castillo

PNV y PP se enzarzan tras la retirada del debate sobre el centro de refugiados de Vitoria

Se acusan mutuamente de «paripé» y «teatro» en una muestra de su lucha por capitalizar el rechazo al proyecto del Gobierno central

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:11

Comenta

El Parlamento vasco no debatirá finalmente este jueves la moción que el PP había presentado para pedir la paralización del centro de refugiados de Vitoria ... y que había suscitado una inédita alianza entre EH Bildu, PSE-EE y Sumar. Los populares retiraron a última hora la iniciativa original para evitar ese pronunciamiento contrario al buscado, pero eso no ha sido óbice para que los grupos se hayan enzarzado en un cruce de reproches en las inmediaciones del pleno. Lo han hecho concretamente el PNV y el PP, que, con la excusa de la proposición no de ley, han escenificado su lucha por capitalizar el rechazo a la infraestructura de la clínica Arana.

