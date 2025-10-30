PNV y PP se enzarzan tras la retirada del debate sobre el centro de refugiados de Vitoria

El Parlamento vasco no debatirá finalmente este jueves la moción que el PP había presentado para pedir la paralización del centro de refugiados de Vitoria ... y que había suscitado una inédita alianza entre EH Bildu, PSE-EE y Sumar. Los populares retiraron a última hora la iniciativa original para evitar ese pronunciamiento contrario al buscado, pero eso no ha sido óbice para que los grupos se hayan enzarzado en un cruce de reproches en las inmediaciones del pleno. Lo han hecho concretamente el PNV y el PP, que, con la excusa de la proposición no de ley, han escenificado su lucha por capitalizar el rechazo a la infraestructura de la clínica Arana.

Ya el miércoles, cuando se precipitaron los acontecimientos que derivaron en el paso atrás del PP, jeltzales y populares se miraron de reojo. La formación de Javier de Andrés defendió su decisión para impedir que la Cámara autonómica aprobarse la enmienda de las izquierdas porque, lejos de pedir la paralización del proyecto del Gobierno central, llamaba a «consensuar» su diseño, sobre todo sus dimensiones. Sin embargo, el PNV achacó la maniobra a que el PP no queria facilitar una imagen que refutaría su propia estrategia, consistente en situar a los de Aitor Esteban como un partido más de la izquierda por sus pactos con Pedro Sánchez.

Esa batalla por el relato se ha escenificado con toda su crudeza a la entrada del pleno. Laura Garrido, portavoz parlamentaria del PP y responsable de la moción original, ha incidido en que optó por eliminar la propuesta para impedir el pronunciamiento acordado por PSE-EE, EH Bildu y Sumar. «No queríamos que se desvirtuara nuestra iniciativa y que saliera un criterio contrario al sentir mayoritario de la ciudadanía vitoriana y alavesa. La forma de evitarlo era retirar la propuesta que posibilitaba ese acuerdo», ha explicado, haciendo hincapié no sólo en su rechazo al centro sino también en el de colectivos sociales y movimientos vecinales.

La formación conservadora asegura que la infraestructura no se llegará a ejecutar −aunque las obras están muy avanzadas− porque «más pronto que tarde» Alberto Núñez Feijóo llegará a La Moncloa y paralizará el proyecto. Pero los populares también aprovechan para zaherir al PNV, al que acusan de ser «cómplice» de la construcción del centro por no haber utilizado su «influencia» en Madrid para evitarlo. «Pudo ponerlo como condición en la investidura de Sánchez en 2023. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No eran tan influyentes?», se ha preguntado Garrido, que define la posición de Sabin Etxea como un «paripé».

«Meter cuña» entre los socios

Nada más terminar la portavoz del PP, ha salido a contestarle su homólogo del PNV, que le ha devuelto términos como «teatro» y «performance». Joseba Díez Antxustegi ha tachado de «incoherente» retirar la iniciativa en el último momento tras una intensa campaña de rechazo que incluyó hasta una recogida de firmas. «Nosotros no rehuímos el debate, veníamos a debatir y a marcar nuestra posición», ha dicho. Ha subrayado que el EBB decidió el lunes votar su propia enmienda, no transar con ningún otro grupo y posicionarse en contra de la del PP, a pesar de que ambos coinciden en su oposición al proyecto.

En opinión de los jeltzales, los únicos «coherentes» en todo este debate han sido ellos, por mantener su postura contraria al centro desde que se anunció a comienzos de 2023, y el PSE-EE, defensor del proyecto a capa y espada, si bien han llamado a los socialistas a «explicar» su alianza con el resto de la izquierda y al margen de su compañero de coalición. Para Díez Antxustegi, EH Bildu y Sumar han pasado a estar «a favor» del centro −en puridad, lo que piden es acordar su diseño− con tal de «meter cuña» entre los socios de gobierno.