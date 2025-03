El PNV pide a Sánchez que busque una «mayoría amplia» más allá de la izquierda

Aitor Esteban ha subido por última vez a la tribuna del Congreso a la espera de que este fin de semana se convierta en el ... presidente del PNV para pedir a Pedro Sánchez que concrete ya su plan para reforzar la defensa europea y busque una «mayoría amplia» más allá de los grupos de izquierda. El dirigente jeltzale ha subrayado que no hay dudas de que la UE tiene que invertir en I+D+I de producción europea e incrementar el «gasto en compras» en un 100% porque «defensa y competitividad están absolutamente interrelacionados», una postura enfrentada de forma clara a la de EH Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha recalcado que «Europa no debe prepararse para la guerra, como dijo Von der Leyen, debe prepararse para ofrecer seguridad mediante la paz y el bienestar».

Durante su intervención, Esteban ha pedido dotar de más independencia a la industria europea, convertir a la UE en referente en tecnología en el ámbito civil y hacerlo de forma coordinada. «No puede ser que cada uno haga lo que se le ocurra: yo llego al 2% y yo también; habrá que coordinarse para invertir bien», ha enfatizado.

Esteban ha apuntado que no hace falta ser «adivino» para constatar que no hay consenso entre el PSOE y Sumar sobre el asunto, por lo que ha emplazado a Sánchez a explorar «una mayoría amplia para un acuerdo por encima de alianzas gubernamentales». «Porque lo que está en juego en estos momentos trasciende el momento puntual que podemos estar viviendo, incluso la gobernabilidad del país. Estamos hablando de cómo construir el futuro europeo», ha dicho.

Además, tras criticar con dureza la política exterior de Estados Unidos que, a su juicio, ya no puede considerarse un aliado, Esteban ha avisado de que si Europa queda «al albur de lo que decidan otros» eso se traducirá en «decadencia política, militar, defensiva» y también «económica».

Por su parte, Aizpurua ha recordado «el 'no' rotundo de la sociedad vasca a impulsar la guerra frente a la paz en su intervención en el Congreso en el debate sobre el rearme de Europa». «Compartimos los valores reflejados en el NO a la OTAN que Euskal Herria expresó en el 86. Nadie tiene derecho a utilizar al pueblo vasco en las estrategias de la OTAN. La internacional autoritaria, sea rusa, estadounidense o europea, no dudará en utilizar la escalada bélica y la inseguridad social para salvaguardar sus intereses a costa de los nuestros. Y ya sabemos qué pasa cuando esto se permite», ha apuntado Aizpurua, quien ha añadido que «Justicia y bienestar social» deben ser «los pilares sobre los que se sustente la defensa europea, invirtiendo millones, pero en reforzar derechos».