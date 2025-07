El PNV marcará hoy distancia con Moncloa pero sin rupturas

El vértigo atenaza a todos los socios de Sánchez, a unos más que a otros, ante la tormenta por el 'caso Cerdán'. El PNV se ... mantiene en la zona intermedia, lejos de las dudas que siembra Bildu sobre la propia investigación judicial, pero lejos también, por el momento, de sus socios europeos de Coalición Canaria, que ya han amenazado al presidente con retirarle su apoyo si no se somete a una cuestión de confianza.

Pese al contacto permanente que han mantenido en las últimas semanas Aitor Esteban y el lehendakari Pradales con el presidente canario y líder de la formación nacionalista, Fernando Clavijo, para compartir análisis, Sabin Etxea no llega tan lejos, de momento, y se mantiene a la expectativa. «Tomaremos decisiones después de escucharle, no antes. Veremos», insisten fuentes del Euzkadi buru batzar.

Aunque no desvele sus cartas, el PNV tiene claras varias cosas: que la comparecencia de hoy «llega tarde», que «la responsabilidad» de encontrar una salida que haga viable la legislatura es del presidente y no de los socios, y que las medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez no son «suficientes».

Lo que el EBB demanda, y lo que marcará una posible «reflexión» a corto plazo -de momento desdeña los cantos de sirena del PP, al que reprocha sus vaivenes-, son «explicaciones» que alejen con «garantías» la 'línea roja' imaginaria que Sabin Etxea ha trazado: que la corrupción afecte al mismo Gobierno o que implique financiación irregular del PSOE. Que aparezcan nuevas revelaciones que sigan engordando la trama es clave también para que el PNV pida la dimisión de Sánchez o nuevas elecciones.

Sin embargo, salvo sorpresa, eso no sucederá hoy, aunque la vocación de poner «distancia» quedará patente. La portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, evitará escenificar una ruptura abrupta con Sánchez, porque el PNV tiene el ojo puesto en otra cita que se vivirá en Madrid por la tarde, la reunión preparatoria de la Comisión Bilateral del próximo martes que mantendrán la consejera Maria Ubarretxena y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. El Gobierno vasco concede máxima importancia a la cumbre -y a otras cuestiones pendientes con el Gobierno, como la resolución de la situación de Talgo- porque puede abrir la vía al traspaso de un primer bloque de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo que el PNV consideraría una victoria política de primer orden. La propia Ubarretxena pidió ayer «tranquilidad» al Ejecutivo y no ceder al «miedo escénico» porque el traspaso no rompe la 'caja única'.