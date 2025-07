El PNV marca distancias con la ley de secretos oficiales: «Está lejos de lo que pedíamos»

La propuesta del Gobierno para reformar la ley de secretos oficiales se ha topado este martes con el escepticismo del PNV, el partido que más ... empeño ha puesto en los últimos años para cambiar una norma de origen franquista. La portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, ha advertido que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros aún se encuentra «lejos» de la propuesta que había realizado su grupo, si bien ha considerado «una buena noticia» que el proceso avance, de tal manera que la Cámara baja pueda debatir la iniciativa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada –nombre oficial de la norma–, que apenas introduce cambios respecto a la iniciativa que decayó la legislatura pasada por la convocatoria anticipada de elecciones. Establece cuatro categorías según las materias protegidas: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Y con, a su vez, cuatro escalones en las responsabilidades potenciales que pueden contraerse si se vulnera el 'top secret': extremadamente grave, grave, perjudicial o desfavorable. El plazo para que el Estado preserve ante el ojo público los altos secretos será de 45 años, prorrogables otros 15.

Los plazos previstos no se corresponden con las intenciones del PNV, que quería rebajarlos para poder desclasificar cuanto antes informaciones relativas no sólo al fin del franquismo, sino también a la Transición y a los primeros años de la democracia. Vaquero ha admitido que todavía no ha podido leer de forma íntegra la propuesta del Gobierno, pero de primeras sí ha admitido que el planteamiento está «lejos» de lo que pide su partido. Aun así, ha insistido en que es una «buena noticia» y ha reivindicado el trabajo de su grupo, que en la última década ha presentado hasta cuatro proposiciones de ley en el Congreso.

Tampoco las tiene todas consigo EH Bildu, con un nivel de escepticismo muy similar. Su portavoz en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, ha dicho que su grupo de momento sólo conoce «los titulares» de la propuesta y que aguarda a analizarla al detalle, «pero todo parece indicar que es una propuesta muy similar a la que se hizo en la anterior legislatura y que en su día calificamos de insuficiente porque los plazos eran excesivos». La dirigente abertzale cree que si sigue aquella línea, «seguirá adoleciendo de esa insuficiencia» y no permitirá «conocer los sucesos más preocupantes y ocultos de las últimas décadas».