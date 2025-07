Javier de Andrés (Vitoria, 1967) atiende la entrevista unos minutos antes de la clausura del congreso del PP en Ifema. Un cónclave del que el ... líder de los populares en Euskadi sale con la idea de que la partida debe jugarse en el centro del tablero político para alcanzar La Moncloa y después buscar sumas, tal vez incluso con PNV y Junts.

– ¿Qué PP sale de este congreso?

– Sale un PP centrado, que es la apuesta que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en sus discursos. El centro no es ambigüedad, es ambición, es estar liderando.

– ¿Eso quiere decir que el PP había dejado de estar en el centro?

– No, cualquiera que conozca a Feijóo sabe que está ahí y siempre lo ha estado. Tiene un proyecto muy centrado y muy integrador. Cuando el PP ha ganado siempre ha sido por tener un mensaje en clave de centralidad.

– Perfiles como Miguel Tellado, Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo no parecen que vayan a por la centralidad.

– Bueno, los que cita son perfiles liberales. Hay que tener en cuenta que el PP es la suma de liberales, democratacristianos y conservadores. Lo que hay que hacer es conjugar todos esos factores y hacer un proyecto ganador.

– Borja Sémper se mantiene como portavoz. ¿Es el referente de un sector más moderado?

– En un proyecto para un país como España, que es diverso, para conseguir el voto de la centralidad lo que hace falta son personas distintas. Y claro, sin lugar a dudas, Borja conecta con un tipo determinado de personas y otros líderes lo hacen con otro. La forma en la que cada uno se expresa es importante, pero el proyecto político es el mismo.

– En este congreso se ha respirado un ambiente de euforia. ¿Hay riesgo de estar vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? Ya pasó en 2023.

– Creo que hemos sido bastante contenidos. La forma en la que se está organizando el partido es para mostrar una enorme satisfacción y confianza. Pero siempre desde la prudencia, porque en política hasta que no se abren las urnas, no se sabe qué ha pasado. Así que cuidado.

– ¿El objetivo es lograr los escaños suficientes para que valga con la abstención de Vox?

– Feijóo nos ha dicho que tenemos que trabajar para conseguir de nuevo 10 millones de votos, es una apuesta muy ambiciosa. A lo que aspiramos es a que el PP tenga más apoyos que toda la oposición junta.

– La ponencia no ha concretado mucho la política de alianzas. ¿Es una puerta abierta a acuerdos con Junts y PNV?

– Todos sabemos que la apuesta de Junts y PNV es el PSOE. Pero también sabemos que una vez que estemos gobernando, habrá que buscar sumas. La política consiste en eso.

– Si es así, ¿no está el PP pasándose de frenada en sus ataques al PNV?

– Yo creo que desvelar enlaces sospechosos con casos de corrupción y pedir explicaciones no es pasarse. Lo que no puede pretender el PNV es un trato preferente. El PP no le da crédito, ha perdido todo el que pudiera tener. Tendrá que ir demostrando dónde está.

– No me negará que sorprende que un día Tellado llame al PNV para tantearle y al día siguiente usted salga a vincularlo con una trama corrupta.

– Lo que hizo Tellado fue averiguar si seguían apoyando a Sánchez, cosa que ya sospechábamos que sí. Y a partir de ahí, nosotros obviamente seguimos haciendo política.

– Aitor Esteban insiste en que el PP tiene su teléfono, que pueden hablar... ¿No lo interpretan como una puerta abierta?

– Pues mire, tiene una oportunidad importante ahora que se va a debatir la ley de reforma de la Justicia que pretende aprobar Sánchez. Ahí se verá si el PNV es una pieza más del sanchismo o le preocupa el futuro de Euskadi.

Transferencias a Euskadi

– La ponencia de este congreso habla de que los transferencias no pueden ser un «zoco». Si llegan al Gobierno, ¿se cerrará el grifo de los traspasos?

– Lo que decimos es que el artículo 149 establece una serie de competencias exclusivas del Estado. No se puede llamar traspaso a lo que es una inhibición del Estado en sus competencias propias. Lo que se está pretendiendo es que el Estado renuncie a lo que le corresponde.

– El documento habla de competencias «indelegables» como la Seguridad Social. El Estatuto de Gernika menciona varias materias al respecto. ¿Con qué se queda el PP vasco? ¿Con la ponencia o con el Estatuto?

– Con la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que el sistema de la Seguridad Social es de los trabajadores, no de las instituciones, y que el sistema es único para toda España. Lo peor que le podría pasar a Euskadi es asumir una competencia en la que somos absolutamente deficitarios.

– Han logrado introducir una enmienda para blindar el reconocimiento de la foralidad. ¿Es un impulso al sello del PP vasco?

– Sí, decimos que España es un país complejo, con una trayectoria histórica distinta en unos lugares y otros, y en el caso vasco se refleja precisamente en el modelo foral.