El PNV exige a Sánchez más certidumbres y carga contra el «antimilitarismo intermitente» de EH Bildu

Sin novedades en la postura adoptada por el PNV en el pleno 'coctelera' en el que se ha debatido, todo a la vez, tanto la ... política energética a raíz del apagón de la semana pasada como el plan de rearme para afrontar las incertidumbres en seguridad que vive Europa por la guerra en Ucrania y la desbandada de Donald Trump. Los jeltzales han mostrado un apoyo claro a Pedro Sánchez, aderezado eso sí con unas ligeras gotas de crítica por su gestión del colapso energético y, al mismo tiempo, han arreado un par de andanadas a EH Bildu por sus planteamientos en ambos temas.

Era el primer gran pleno al que se enfrentaba la nueva portavoz del PNV en el Congreso, y Maribel Vaquero lo ha superado con buena nota. En materia energética, la dirigente nacionalista ha dejado claro a Pedro Sánchez que tendrá «su colaboración y responsabilidad» pero acto seguido, le ha recordado que «seguimos sin saber lo que pasó». «No ha aportado ningún dato más», le ha asegurado al presidente del Gobierno. «Necesitamos más certidumbres para evitar los bulos contra las instituciones (...). No afrontar debates hace que crezca la desconfianza y la bronca política constante», ha analizado, en referencia a las críticas «de la oposición y de los negacionistas de la transición energética».

Vaquero sí ha dejado caer que Sánchez realizó alguna «declaración precipitada» a la hora de acusar a los operadores privados del apagón y le ha afeado la oportunidad de la última encuesta flash realizada por el CIS el pasado fin de semana sobre el apagón. Pero la portavoz del PNV se ha reservado las críticas más afiladas para los partidos, como EH Bildu, que plantean como solución la nacionalización de todo el sector energético. «Eso es populismo. Lo público no siempre es sinónimo de eficiencia», ha asegurado.

Y ya que había abierto esa puerta, Vaquero ha optado por seguir por esa senda. Ha insistido que la apuesta del PNV por las energías renovables es «clara» –eso sí, dentro de un «mix» que garantice el suministro– en contraposición a las formaciones (otra vez EH Bildu) que «por sistema dicen a todo que no, siempre con la pancarta del 'no' a las eólicas, no a las placas solares». «Siempre oponiéndose. Aquí no valen planteamientos filosóficos y etéreos», ha recordado.

«¿Quién defenderá a Europa?»

La segunda parte de la intervención de Vaquero ha estado centrada en el rearme que afronta España para cumplir con las exigencias de Europa. Y ha repetido el mismo esquema que en la primera. Ha comprometido el apoyo del PNV a esta iniciativa porque «debemos reforzarnos» ante el nuevo panorama internacional «sin caer en alarmismos», pero ha reclamado a Sánchez «más concreción y explicaciones» para saber de dónde van a salir exactamente los fondos para la compra de armas «sin recortar otras partidas».

Las pullas de la portavoz del PNV en este apartado han ido contra los partidos que se autoproclaman «pacifistas y antimilitaristas», a quienes ha preguntado directamente: «¿Quién se encargará de la defensa de Europa?». «Defender más inversión en seguridad no es defender la guerra. La paz hay que construirla y la guerra hay que combatirla, pero con herramientas», ha afirmado.

Para EH Bildu ha reservado una última crítica demoledora. Vaquero ha asegurado que su partido tampoco comparte el «antimilitarismo intermitente», aquel que es «incapaz de condenar la violencia de otro signo» en función de «cuando y quién sea el agresor».