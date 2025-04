Como buena responsable de Organización, Carmen Fúnez está inmersa en un continuo viaje por las diferentes organizaciones territoriales del partido. Hace unos días visitó Vitoria, ... donde se reunió con los dirigentes del PP vasco.

– Los dos grandes partidos han pactado un Gobierno de coalición en Alemania. ¿Es ciencia ficción replicarlo a España?

– Mientras Sánchez sea el presidente, sin duda. Si pensase en el interés general, no habría dado el paso de crear el Gobierno más débil de toda la democracia. Acuérdese del debate de investidura, de su discurso de 'voy a levantar un muro entre españoles'.

– ¿No hay nada en el debe del PP?

– Fíjese, durante días hemos hablado con el Gobierno de aranceles. Y al igual que ocurrió con la renovación del CGPJ, mientras estaba con nosotros negociaba también con los independentistas para cambiar el Código Penal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fiabilidad, Sánchez no está a la altura. Hasta sus propios votantes la ponen en duda.

– ¿Van a ser capaces de lograr un acuerdo de mínimos en materia arancelaria?

– Si ahora hay un hombre de Estado es Alberto Núñez Feijóo. Y desde luego Sánchez no lo es: confunde el Estado con su Gobierno; su Gobierno con su partido; y el partido con su persona. Ya no se habla del PSOE, sino del sanchismo. En cualquier caso, nosotros vamos a tener muy presente que nuestro objetivo es defender a las empresas y a los trabajadores españoles.

– ¿Cómo se toma las acusaciones de que a su partido le ha dado vértigo y ahora busca excusas para no acordar?

– Si estás negociando unas ayudas, y al final te enteras por otras personas de que se van a repartir, no atendiendo a criterios económicos, sino a la necesidad de Sánchez de mantener los votos de Junts para seguir en La Moncloa, pues lógicamente no estamos dispuestos a dejarnos engañar.

– Desde su partido insisten en que Sánchez es el peor presidente de la democracia. ¿Cómo es posible entonces que, tres años después, Feijóo aún sea el líder de la oposición?

– Porque nosotros tuvimos principios y Sánchez no. Fuimos coherentes con nuestra historia y con nuestro proyecto político. Sánchez, no. Él y sus compañeros del PSOE están dispuestos a tragar con todo por estar en el poder. Y nosotros teníamos muy claro que había una serie de principios y límites que no estábamos dispuestos a pasar.

– ¿Un PP sin principios estaría en La Moncloa?

– Un PP dispuesto a tragar con todo, sí. Pero defender la unidad de España, la solidaridad entre los españoles y su igualdad ante la ley están por delante de llegar a La Moncloa.

– ¿Algunos presidentes regionales de su partido tragaron con todo para llegar al poder en sus autonomías?

– No, en nuestros acuerdos de gobierno con distintos partidos, ya fuera en ayuntamientos o comunidades autónomas, no dimos ni un paso atrás de lo que habíamos planteado en el programa electoral.

– ¿Ni tan siquiera en sus pactos de Vox?

– En aquella época yo era la responsable de Política Social, es decir, de todo lo relacionado con la igualdad de oportunidades y con violencia machista, y revisamos los acuerdos con Vox. Y tengo claro que respondían a los programas electorales del PP.

–¿Ve elecciones generales en un año, coincidiendo con las andaluzas, o en 2027 coincidiendo con las municipales y forales?

– En cualquier país ya estarían las Cortes disueltas y en plena campaña electoral. Pero Sánchez está siendo capaz de, por tercer año consecutivo, no presentar los Presupuestos Generales del Estado.

– En esas elecciones generales, descartada la opción de una mayoría absoluta...

– O no.

– ¿No la descarta?

– Nuestra aspiración y nuestro reto es intentar convocar bajo la acción política que preside Feijóo a todos aquellos que quieran un cambio en España.

– Pero si no lograran esa mayoría absoluta, ¿estará el PP cómodo buscando un acuerdo de legislatura con Vox?

– Ahora mismo no nos planteamos quién puede llegar a ser nuestro socio de gobierno.

– ¿Y con el PNV?

– El PNV ha tenido asamblea hace unos días y ha cambiado la dirección y de líder pero no de estrategia. Es uno de los socios más fieles al sanchismo. Le votan absolutamente todo y justifican en sus declaraciones públicas cuestiones que serían injustificables en cualquier país de la UE. Incluido algo que nos preocupa mucho: la política fiscal.

– Explíquese.

– El PNV comparte política fiscal con Pedro Sánchez y Podemos. Y lógicamente no se corresponde con nuestro modelo económico para la sociedad.

– Así que no ve opciones de acercamiento.

– Ellos tienen que cambiar su estrategia. Las medidas fiscales que han aprobado aquí responden más a planteamientos de izquierdas que a liberales: subidas de impuestos, gravar a las pymes y generar más obstáculos fiscales. Nada de abrir la economía para que vengan más inversiones y haya más crecimiento. Eso nos distancia. Su modelo no tiene encaje con lo que defendemos nosotros. Es absolutamente distinto.

– Eso es un 'no'.

– A muchos votantes del PNV les pasa como a nosotros, que no reconocen la política de su partido. No se identifican con su discurso y el posicionamiento que tienen en el Congreso. Están huérfanos.

Gestión de la dana

– ¿Conoce a Aitor Esteban personalmente?

– De verlo en el Congreso.

– ¿Qué le pediría para poder entenderse?

– Que defienda los intereses de los vascos y de las vascas y no sea la mejor muleta de Pedro Sánchez, que es lo que hizo al frente del grupo parlamentario del PNV en el Congreso. No sólo tiene que haber un cambio de caras, tanto en la dirección como en el liderazgo, sino de estrategia. Y de momento, la estrategia nacida de esa asamblea es exactamente la misma que la del día anterior.

– ¿Y qué me dice de Junts?

– Junts vende cada uno de sus siete votos y Sánchez se los paga para seguir en La Moncloa. Y ese precio nosotros no lo vamos a pagar. Nunca. Pudimos hacerlo y no lo hicimos.

– Como vicesecretaria de Organización del PP, ¿está conforme con el trabajo que realizó Mazón en la gestión de la dana?

– El PP, encabezado por el presidente Feijóo, se volcó en la dana. El partido en su conjunto estuvo ayudando en el momento de crisis. El PP estuvo a la altura.

– ¿Y estuvo el presidente Mazón a la altura?

– En política es muy difícil calificar determinadas acciones y ponerte en los zapatos de alguien en una situación tan compleja. Yo no me siento capaz de calificar las acciones que puso en marcha Carlos Mazón porque no sé exactamente cómo hubiese respondido como política.

– En Valencia han pactado los Presupuestos con Vox.

– Es un Presupuesto con arreglo a las necesidades económicas y presupuestarias que tiene Valencia, especialmente los pueblos afectados por la dana.

– ¿Van a replicar ese acuerdo en otras comunidades?

– En Murcia todavía no está cerrado el acuerdo. Y Aragón y Baleares están en conversaciones.

– ¿Cada vez que alcanzan un acuerdo con Vox se alejan un poquito más del centro?

– No. Nosotros mantenemos claro nuestro posicionamiento político y cada vez que hemos alcanzado un acuerdo con cualquier partido no hemos dado ni un paso atrás.

– En La Rioja hay acogidos 15 menas. En Cantabria, 22. Ambas gobernadas por el PP. Sólo en el territorio histórico de Bizkaia hay 600.

– No podemos establecer una competición entre comunidades autónomas. Sánchez no puede utilizar la política migratoria para dividir más a los españoles. Tenemos que hacer que el Gobierno de España se involucre de verdad y diseñe una política de inmigración y de asuntos exteriores seria e integral. Equiparar las políticas migratorias a un reparto de menas, aparte de inhumano porque es tratarles como si fuesen meros paquetes y moverlos de un sitio a otro, es engañarnos y no darnos cuenta de la gravedad del problema que tenemos.