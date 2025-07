Dos años en la selva del Congreso han hecho que Lander Martínez, ya de por sí cauteloso, mida todavía más sus palabras.

- PNV y ... PSE señalan a Sumar como el responsable de que no se transfieran las prestaciones y subsidios de desempleo.

- Yo creo que se equivocan. Sobre todo el PNV se equivoca apuntando hacia quien tiene el mayor de los compromisos con el cumplimiento del Estatuto, con la plurinacionalidad del Estado y con la descentralización de las competencias. Para nosotros es nuestro modelo de Estado y es un principio político fundamental.

- ¿No lo han bloqueado?

- En ningún caso, en ningún momento se ha planteado ningún impedimento ni ningún bloqueo. Esto es fundamental para las personas desempleadas en Euskadi y lo único que requiere es un poquito de trabajo político y jurídico para que se haga con garantías. No hay ningún problema para el traspaso. De hecho, nuestra percepción esta semana fue que con el lehendakari se pudo avanzar. Yo desconozco cuál es la razón por la que el PNV y el Gobierno vasco han decidido salir de esta manera, pero la realidad es que lo único que hemos pedido nosotros es un poquito más de trabajo.

- ¿Está Sumar comprometido realmente con la culminación de los traspasos pendientes?

- Sumar tiene dos compromisos. Primero, tiene un compromiso con completar el Estatuto de Euskadi. Y, además, tiene un compromiso con los acuerdos de investidura del Gobierno y con los actores que sostienen al mismo. Por lo tanto, está fuera de duda. Para nosotros el Estatuto es una norma de cumplimiento. Además, entre nuestros principios políticos está un Estado descentralizado.

- ¿Debe Sumar plantearse su salida del Gobierno ante el escándalo de Santos Cerdán?

- Sumar no ha incurrido en ningún tipo de mala praxis pero estamos en el Gobierno de España y no podemos obviar que tenemos un socio, que es el Partido Socialista, que en este momento ha tenido que expulsar a personas que están siendo investigadas. Creo que ahí actuamos con celeridad. Fuimos los primeros en pedir la expulsión y el acta del señor Cerdán. Hemos sido los principales aportadores de medidas contra la corrupción en el plan de Sánchez y exigimos que cualquier tipo de explicación que se tenga que dar, se dé. Estamos en esa idea de Yolanda Díaz de que tenemos que hacer que el Gobierno valga la pena. Que mejore la vida de las personas.

- ¿Temen que cuando avance la investigación la trama crezca?

- Nosotros hasta ahora tenemos los mismos datos que puede tener usted o cualquier persona. Tras el informe de la UCO, no ha habido absolutamente nada más. Pero el hilo de confianza con la ciudadanía se ha debilitado mucho y los efectos de la crisis política obviamente no han terminado.

- ¿Cuál sería su línea roja?

- Donde tenemos el límite claro es si se empezase a probar que hay una financiación ilegal del Partido Socialista, pues ahí evidentemente la situación se tornaría muchísimo más grave.

- Si sucediera, ¿qué harían ahí?

- Habría que verlo en ese momento, pero es cierto que tendríamos que tomar decisiones claras. Una cosa es lo que puede afectar a una persona y otra cosa a una estructura. Pero a día de hoy no estamos en ese lugar. Y no nos corresponde a nosotros hipotetizar más de lo necesario.

- ¿Qué opina de la figura de Antxon Alonso y sus contactos con PNV y EH Bildu?

- Cuando se pruebe el papel que haya podido tener Antxon Alonso en lo que sea, entonces podremos hablar de él. Quien le conozca, que dé con transparencia las explicaciones necesarias de la relación que ha tenido con él. Pero sí que es cierto que nos alerta sobre la presencia de corruptores en el entorno de la política. Hemos visto grandes empresas que parecía que recibían concesiones a cambio de favores ya sea económicos o de otro tipo.

- ¿Hay que poner más el foco en los corruptores?

- Cuando ves empresas que reiteradamente se benefician de sus relaciones con ciertos organismos políticos o que es una potencial fomentadora de la existencia de la corrupción... No es un problema solo de quien recibe, sino también de quien entiende que puede aventajarse por su capacidad económica. Yo me alegro de que hayamos podido abrir el foco y asumamos de manera colectiva que el problema no es solo quien se corrompe, sino también quien corrompe.

Una «calma inducida»

- Estamos justo en la mitad de la legislatura. ¿Con esta crisis del PSOE se ven llegando al final del mandato?

- Es deseable llegar al final porque una parte de la agenda social está en marcha y otra parte hay que ponerla. Los socios tenemos claro que queremos la continuidad de este Gobierno.

- ¿Ha estado cerca la moción de censura en esta crisis?

- Yo diría que no. No solo por lo que ha sido capaz de hacer este Gobierno sino por la cantidad de déficits democráticos que tiene a día de hoy el proyecto del PP y de Vox. El señor Feijóo ha sido muy torpe porque cada vez que insulta, difama y vocifera, lo que hace es compactar la mayoría de investidura del Gobierno.

- Yolanda Díaz ha retrasado a septiembre la votación sobre la reducción de jornada para lograr el apoyo de Junts. ¿Corre peligro ese asunto?

- Estamos ya en periodo extraordinario en el Congreso y, por lo tanto, las prisas nunca son buenas. No genera ningún problema, solo se garantiza que se haga bien. No vemos que corra peligro.

- Tiene otro tono la política madrileña. ¿Se va haciendo?

- Son experiencias diferentes. Aquí la política tiene un tono calmado, a veces hasta aburrido, lo cual no tiene por qué ser especialmente positivo. También hace falta tensión política para bajar los debates a la calle, para introducir a la ciudadanía en ellos. En Euskadi la calma política es inducida.

- ¿Por quién?

- Por quien está en el Gobierno vasco y por quien no quiere que haya muchos debates. En el caso de Madrid, la experiencia es muy diferente. Hay más actores y algunos, como Vox, enrarecen mucho la práctica democrática. Una cosa es la tensión política y otra el insulto y el boicot. Cuando interviene Yolanda Díaz, ni el PP ni Vox le dejan hablar. Es una estrategia.

- ¿Hay riesgo de contagio aquí de esas maneras y tonos?

- Yo diría que no estamos ahí. Hay portavoces que están exportando ciertos tonos, palabras gruesas, provocativas, en fin... El portavoz del PNV en el Parlamento vasco también utiliza una serie de términos para referirse al resto de políticos que no me parecen de recibo.