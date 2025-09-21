El PNV emplaza a Bildu a negociar el nuevo estatus «sin líneas rojas» y sin «excusas para no acordar» El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, les advierte de que «las oportunidades no nos van a esperar» mientras completan el «proceso de reflexión» anunciado por Otegi

Koldo Domínguez Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Después del Pleno de Política General en el que el lehendakari dio nueve meses de plazo a los partidos para avanzar hacia un acuerdo sobre una propuesta de nuevo estatuto, en las últimas horas se han ido sucediendo movimientos que llaman a pensar que los «contactos discretos» abiertos entre PNV, EH Bildu y PSE no avanzan del todo. O al menos, que la sintonía que algunos habían dejado entrever no es tal. Ayer fue la coalición independentista la que anunció que va a abrir un «diálogo nacional» entre sus bases y diferentes agentes de Euskadi para realizar un «diagnóstico» de la realidad actual para establecer «cómo deben ser las políticas públicas estratégicas» y, en definitiva, «construir un proyecto de país compartido».

Un proceso que, en teoría, debe correr en paralelo a las conversaciones sobre el nuevo estatus en las que cada formación debe plantear ya sus propuestas concretas sobre las materias que deben incorporarse al nuevo articulado.

Esta iniciativa que ayer presentó Arnaldo Otegi ha levantado suspicacias en el seno del PNV, tal y como ha dejado ver en la mañana de este domingo el presidente del Bizkai buru batzar, Iñigo Ansola, en un acto de su partido en Durango. Estiman los jeltzales que ese «diálogo nacional» es en realidad una «excusa» de la izquierda abertzale para dilatar en el tiempo los contactos y 'boicotear' cualquier opción de acuerdo. «No valen líneas rojas, no valen intereses cortoplacistas o partidistas. Están en su derecho de (abrir) un proceso de reflexión. Pero el mundo no empieza con ellos. El mundo no se detiene. Las oportunidades no nos van a esperar», ha señalado Ansola en referencia a la 'ventana' que supone que Pedro Sánchez esté en La Moncloa y en el Congreso se mantenga una mayoría progresista. «Vivimos en un contexto político que nos puede acercar a un nuevo pacto estatutario», ha reflexionado.

Ansola ha confirmado que hay «procesos de acuerdo ya en marcha», pero de sus palabras se desprende que se han encontrado con algún escollo. «Si EH Bildu quiere realmente trabajar por Euskadi, ahora es el momento. Todo lo demás suena a excusas para no acordar», ha insistido el presidente del PNV en Bizkaia.

Desde el comienzo de los contactos entre partidos para explorar una reforma del actual Estatuto de Gernika –impulsados por el exlíder del EBB, Andoni Ortuzar–, se dio por hecho que el principal escollo que se iban a encontrar era el derecho a decidir o la autodeterminación. Una cuestión que Bildu plantea como irrenunciable pero que el PSE ya ha dejado claro que nunca aceptará. A ese respecto, Ansola ha advertido este domingo que lo importante es que cualquier acuerdo que salga del Parlamento vasco pueda ser ratificado en el Congreso y no acabe recurrido ante ningún tribunal. Es decir, ser pragmáticos y evitar posiciones maximalistas que, o bien en primer término imposibilitarían un pacto en Euskadi, o a la postre, llevaran a la propuesta de nuevo estatus a un callejón sin salida en Madrid. «Es el momento de acordar. De alcanzar un acuerdo en Euskadi que pueda ser ratificado en Madrid. Hoy existe una mayoría política y social en Euskadi que tiene su traslación en Madrid. Aprovechemos esa oportunidad. El PNV va a estar a la altura de las circunstancias», ha insistido Ansola.