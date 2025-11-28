El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitoir Esteban, en el acto de homenaje a Arana en Sukarrieta. Luis Ángel Gómez

El PNV eleva el tono y lamenta que una Monarquía «puesta por Franco» no pida perdón por Gernika

Esteban critica que el Rey acuda a la villa foral como «mero acompañante» y no «aporte nada» más de cuatro décadas después de la visita de Juan Carlos I en 1981

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:18

A punto de que el Rey Felipe VI homenajee en Gernika a las víctimas del bombardeo de abril de 1937 junto al presidente alemán, Frank- ... Walter Steinmeier, el PNV eleva el tono contra la Monarquía española, con un mensaje áspero y similar al de EH Bildu, que rechaza participar en los actos de esta jornada histórica al considerar que, al no pedir perdón por el letal ataque de la Legión Cóndor, Felipe VI «huye de sus responsabilidades como jefe de un Estado reinstaurado por Franco». En la misma línea, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho hoy «no entender» que Felipe VI, máximo representante de una Monarquía «puesta por Franco», acuda a la villa foral como «mero acompañante» del jefe del Estado alemán, y a diferencia de la petición de disculpas que sí asumirá Steinmeier, «no pida perdón» al pueblo de Gernika por las bombas lanzadas por los nazis en apoyo al régimen franquista.

