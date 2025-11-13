El PNV dice que publicar el origen de los detenidos evitará «bulos»

El PNV apela a la «transparencia» para defender la decisión del Departamento de Seguridad de hacer públicas las tablas de las infracciones penales cometidas en ... Euskadi incluyendo por primera vez el origen de los delincuentes. Se trata de un paso enmarcado dentro del giro emprendido por el Gobierno vasco y la formación jeltzale para endurecer su discurso en materia de seguridad al constatar el creciente malestar entre la ciudadanía. Tras meses rechazando esta posibilidad, Sabin Etxea considera ahora que es «procedente» y que puede servir para evitar «bulos».

El contenido incluido en la web de la Ertzaintza, desvelado ayer por EL CORREO, incluye un epígrafe que no existía hasta la fecha denominado 'Por motivo, lugar de nacimiento y sexo', donde se agrupa a las personas en grupos como 'Magreb, 'Resto de África' o Latinoamérica. Las cifras reflejan que alrededor del 52% de los delitos los cometen los autóctonos, pero que los nacidos en el extranjero –que representan el 14% de la población– están detrás de los que generan mayor alarma social, por ejemplo, los robos con violencia.

La decisión de publicar ese dato –un cambio de criterio sobre el que ha preguntado el Ararteko– supone el punto culminante de la nueva estrategia del PNV a la hora de afrontar el discurso sobre seguridad. Tras relativizar durante mucho tiempo la importancia de esta cuestión y diferenciar entre la percepción ciudadana y los datos reales y que publicar el origen de los delincuentes podía ayudar a criminalizar a ciertos sectores, ahora se considera «procedente», tal y como recalcó ayer el presidente del Bizkai buru batzar.

En una entrevista radiofónica, Iñigo Ansola, recalcó que el Departamento de Seguridad está «impulsando la transparencia» y que informar sobre el origen de los detenidos «también puede ser una manera de romper muchos tabús». «Dando esa información difundes transparencia, porque estoy seguro de que como sociedad estamos haciendo juicios que no son justos, estigmatizando, como si los delitos fueran cuestión de no sé qué colectivo», afirmó el dirigente jeltzale, quien se mostró convencido de que se va a tener «una foto mucho más amplia y nos vamos a dar cuenta, si los datos así lo reflejan, de que tenemos un gran problema con los delitos y vamos a poder realizar actuaciones y tomar decisiones desde un enfoque mucho más amplio».

Ansola, en todo caso, ha recalcado que «necesitamos más infraestructuras y más jueces». «Lo que no puede ser es que una persona delinca una y otra vez y esté en la calle pocas horas después de cometer un delito», concluyó.

Una opinión muy diferente a la expresada por Jueces y Juezas para la Democracia del País Vasco, colectivo para el que la publicación de la procedencia de las personas detenidas por la Ertzaintza es «innecesaria» y contribuye al «señalamiento y estigmatización» de determinados colectivos. A su entender, la estrategia comunicativa del Departamento de Seguridad «se aleja de la prudencia policial e institucional» con la que deben ser tratadas las cuestiones de seguridad ciudadana y de política migratoria.

Tras mostrar su frontal rechazo, el colectivo considera que la decisión de Zupiria «ataca directamente a la dignidad de las personas integrantes de los grupos sociales o geográficos afectados, dificulta enormemente su integración y, en definitiva, contribuye negativamente a fomentar los prejuicios y estereotipos».