El PNV dice que publicar el origen de los detenidos evitará «bulos»

Jueces para la Democracia carga con dureza contra la decisión de Seguridad porque favorecerá la «estigmatización»

David Guadilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:47

El PNV apela a la «transparencia» para defender la decisión del Departamento de Seguridad de hacer públicas las tablas de las infracciones penales cometidas en ... Euskadi incluyendo por primera vez el origen de los delincuentes. Se trata de un paso enmarcado dentro del giro emprendido por el Gobierno vasco y la formación jeltzale para endurecer su discurso en materia de seguridad al constatar el creciente malestar entre la ciudadanía. Tras meses rechazando esta posibilidad, Sabin Etxea considera ahora que es «procedente» y que puede servir para evitar «bulos».

