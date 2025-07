El PNV se sitúa como el socio más crítico con Sánchez: «Nuestra confianza va camino de la UCI»

El prolífico autor danés Hans Christian Andersen escribió en 1837 un cuento titulado 'El traje nuevo del emperador' en el que un rey desfila desnudo ... ante sus súbditos y ninguno de ellos se atreve a decírselo, a hacer frente a su autoridad. Llevado a metáfora política, el PNV no cree, al menos por el momento, que Pedro Sánchez ande sin prenda de ropa alguna, pero sí observa que apenas porta una hoja de parra. «Y su desnudez no le afecta sólo a usted, a su partido y a su Gobierno, nos afecta a todos», le ha avisado este miércoles la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero.

La formación nacionalista ha lanzado severas advertencias al presidente del Gobierno tras su comparecencia para dar explicaciones por el 'caso Cerdán'. Hasta el punto de situarse como el socio más crítico. Y es que, mientras grupos como ERC y EH Bildu daban cierto balón de oxígeno al mandatario socialista, el PNV no ha ocultado su máxima preocupación por la situación. «Nuestra confianza va camino de la UCI. Está a tiempo, pero el reloj corre», ha aseverado Vaquero, que durante su intervención ha trasladado un mensaje duro en el que ha incidido una y otra vez en la «responsabilidad» personal de Sánchez.

«Tiene responsabilidad directa en toda esta cuestión, fue quien designó a los dos», ha dicho señalando a los nombramientos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ahora implicados en la supuesta trama corrupta. «Tiene doble responsabilidad: 'in eligiendo' e 'in vigilando'», ha insistido. La portavoz jeltzale considera que Sánchez «ha perdido la oportunidad de disipar dudas y encapsular la crisis» porque no ha respondido a preguntas clave como los motivos de la destitución de Ábalos, el momento en el que supo de las actividades irregulares de Cerdán o el papel de Koldo García.

A juicio de la formación jeltzale, el jefe del Ejecutivo aún debe «dar todo lujo de detalles» sobre su conocimiento al respecto, de manera que pueda «perimetrar las actividades delictivas» y garantizar que no han afectado directamente al Gobierno y al PSOE. Le ha urgido a recuperar la confianza de los socios porque «no puede funcionar en una agonía diaria en la que la falta de confianza dificulte los ya difíciles acuerdos». De lo contrario, le ha planteado públicamente tres salidas: una cuestión de confianza, «arriesgada» si no hace lo anterior; dimitir y dejar paso a otro candidato; o directamente convocar elecciones.

Vaquero, además, ha acusado a Sánchez de querer traspasar cierta parte de la responsabilidad a los socios que lo sustentan. «No se equivoque. En este vecindario, que puede tener puntos de encuentro, la gotera está en su parte del tejado, en su alero, no en el de sus socios», ha dicho. Se ha comprometido a «estudiar con detenimiento» las medidas anticorrupción propuestas, pero ha avisado de que esto «no va sólo de mas leyes y controles», ya que «la legislación no puede servir para sembrar la duda sobre todos los demás como tinta de chipirón y para tapar sus vergüenzas».