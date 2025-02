El PNV contacta ya a los candidatos para que confirmen su pase a segunda vuelta

El próximo lunes es el 'día D' en la guerra de nervios en que se ha convertido el proceso interno del PNV para elegir al presidente del EBB y a los ocho burukides que le acompañarán en la dirección del partido hasta 2029. Las espadas ... están en alto y nadie se atreve a aventurar el desenlace de una confrontación interna, la batalla entre Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, que ha sumido al partido en el desconcierto más absoluto, aunque no ha logrado empujar a los afiliados a votar en sus respectivos batzokis.

La participación ha sido baja en la primera vuelta -se batió récord de afluencia en Rekalde con 65 votos emitidos en un batzoki con más de 400 afiliados y en Eibar votaron seis personas, por poner sólo dos ejemplos- y el «miedo escénico», asumen en el PNV, se apodera de los 'nominados', conscientes de que, con tan elevados niveles de abstención interna, un puñado de alderdikides decidirá el futuro del partido. «Es el momento de las dudas, del miedo a perder, del miedo a generar un lío interno innecesario en un momento de debilidad, a que esto se entienda sólo como un tema personal», resume una fuente interna al corriente de los últimos movimientos.

De momento, el contador ha empezado a correr. Según ha podido saber EL CORREO, los afiliados que han pasado el corte de la primera vuelta -los que han obtenido el apoyo del al menos tres batzokis tanto para presidente como para burukides del EBB- han recibido ya el correo electrónico de la comisión de garantías y control con la «hoja de aceptación o renuncia» para seguir en la liza. Los candidatos deben comunicar su decisión al órgano encargado de velar por la limpieza del proceso, presidido por Amaia Atutxa, cuñada de Esteban, antes del domingo.

Ortuzar parte con ventaja

Eso significa que el recuento de las actas de cada organización municipal ya ha finalizado -distintas fuentes atribuyen 110 batzokis ganados a Ortuzar, 70 a Esteban y 30 a Markel Olano, vencedor en Gipuzkoa- y que el próximo lunes 10, el día que arrancará la segunda vuelta, llegarán a todos los batzokis los listados completos de aspirantes.

Por tanto, como muy tarde el lunes se sabrá si el actual presidente y el portavoz en el Congreso van al choque, como todo hace indicar, o alcanzan un pacto 'in extremis' en el que Sabin Etxea estaría poniendo sus esfuerzos, según distintas fuentes. No obstante, aunque nadie se atreve a descartar el acuerdo, todas coinciden en que es «muy difícil» porque las posiciones están «enconadas» y para ninguno de los dos es sencillo dar un paso al lado a estas alturas. Tampoco es fácil acordar cuando el pacto sería un mero reparto de poder -no hay diferencias ideológicas- en el que el que renuncie a la presidencia tiene más que perder.

En las bases cunde la perplejidad por la ausencia de una figura respetada internamente y con autoridad -al estilo del lehendakari Urkullu, que ni siquiera acudió a votar en Durango- capaz de mediar para evitar el choque de trenes. De ahí que todos hayan interiorizado que cada voto cuenta y se preparen para negociar al alza sus votos, incluido el llamado sector alternativo, que ha logrado que cinco de sus candidatos pasen a segunda vuelta como aspirantes a burukides: Eneko Lekue, David Salinas, Olatz Jauregi, Pedro Ereña y Patxi Agirre.