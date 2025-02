El PNV cierra el proceso interno para elegir a Aitor Esteban como su líder con baja participación

Olatz Barriuso Jueves, 27 de febrero 2025, 00:14 Comenta Compartir

Si, internamente, hay señales que apuntan a la tarea que le queda por delante a Aitor Esteban para cohesionar al PNV una vez tome las ... riendas en la Asamblea General de finales de marzo, de puertas afuera su popularidad está en máximos, singularmente en Madrid, donde seguirá ejerciendo de portavoz parlamentario hasta finales de marzo tras más de veinte años de diputado. Sin embargo, ayer le tocaba su última pregunta al presidente del Gobierno en un pleno de control -no tiene cupo para preguntar de nuevo antes del cónclave que le elegirá nuevo líder del EBB- y la ocasión le sirvió para recibir el aplauso entusiasta de las bancadas de PSOE y Sumar, que incluso se pusieron en pie para despedirle -también le ovacionaron diputados como el republicano Gabriel Rufián-, frente a PP, Vox y Bildu, que prefirieron no aplaudir. Sus compañeros de filas tampoco se sumaron al homenaje pero por una cuestión de protocolo interno del grupo, que tiene por norma no aplaudirse entre ellos.

La voz cantante la llevó, sin duda, Pedro Sánchez, a quien ahora le tocará negociar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el PNV directamente con Esteban. El presidente del Gobierno se esforzó en demostrar públicamente su sintonía con él, también de cara al futuro, y le prometió, a modo de despedida, reformar «esta legislatura» la ley de Secretos Oficiales, uno de los caballos de batalla del diputado vizcaíno durante sus años al frente del grupo parlamentario. «Le tomo la palabra», respondió después Esteban en sus redes sociales. «Las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores, pero el PNV gana a un extraordinario presidente», alabó Sánchez. En un clima bastante más átono, el PNV cerró ayer con las últimas votaciones en las asambleas la segunda vuelta de un proceso interno más que largo, extenuante. La elección de las ejecutivas territoriales en los meses previos, el amago de enfrentamiento entre Andoni Ortuzar y Esteban, finalmente resuelto con un acuerdo interno para que el todavía portavoz en el Congreso lidere el partido con un EBB parcialmente controlado por el actual presidente, y los tiempos fijados en los estatutos han contribuido a esa sensación. El propio lehendakari Pradales confió ayer en que el partido marque unos tiempos más acordes «con un mundo más rápido, en el que las redes y los digitales van a velocidad de vértigo». También se mostró convencido de que el PNV saldrá «reforzado, unido y con una línea política clara» del frontón Atano III. De momento, lo que sí es seguro es que la formación jeltzale emergerá de este proceso tal como Ortuzar y Esteban pactaron a principios de febrero para evitar una fractura interna: con el todavía diputado en Madrid al frente de un EBB renovado, más joven y lejos de la paridad. Los ocho aspirantes a burukides de la plancha de consenso, a pesar de que no se eligen listas cerradas, saldrán elegidos por mandato imperativo en sus respectivas asambleas territoriales «con una notable distancia de votos respecto al siguiente», según fuentes cercanas al futuro presidente y su nuevo equipo. En él estarán los tres burukides propuestos por Ortuzar en Bizkaia -Andoni Busquet, Miren Martiarena y Manu Tejada, el menos votado en las asambleas según distintas fuentes y llamado a sustituir a Joseba Aurrekoetxea en las tareas de Organización-, la elegida en ese territorio por Esteban -Maitane Ipiñazar-, además de los propuestos por Gipuzkoa (Markel Olano y Ion Ganbra), Álava (Joseba Díez Antxustegi) y Navarra (Javier Ollo). Todos ellos han sido los más votados en una segunda vuelta que ha seguido la tónica de la primera, una baja participación que, a falta de datos oficiales, los más optimistas elevan al 15%, en todo caso en niveles similares, aseguran, a otros procesos anteriores. Los más críticos bajan hasta el 8% el porcentaje de afiliados que han acudido a votar a sus respectivos batzokis, no más de 1.500 en total. Otras fuentes aseguran, en cambio, que sólo en la mitad de las organizaciones municipales de Bizkaia ya se supera esa cifra. Voto en blanco Discrepan también sobre el peso del voto en blanco, que, en todo caso, ha sido significativo y se ha interpretado como un gesto de protesta ante la plancha acordada entre Esteban y Ortuzar. «Claro que hay, esto no es Corea del Norte, pero son residuales», defienden en el entorno de Esteban. En todo caso, los candidatos críticos, alternativos o independientes -como Eneko Lekue, David Salinas o el exparlamentario Xabier Ormaetxea- han logrado salir elegidos en cerca de una veintena de asambleas, aunque no les sirva para hacerse con el pasaporte al EBB. Todos ellos han denunciado un cierre de filas total de Sabin Etxea para evitar sorpresas en la futura ejecutiva.

