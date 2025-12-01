PNV y Bildu reniegan del «circo de Ayuso»: «Qué vergüenza»

A PNV y EH Bildu se les empiezan a acabar los adjetivos para definir la acción política de Isabel Díaz Ayuso, que desde hace meses ... ha situado a ambos partidos en su punto de mira por su apoyo a Pedro Sánchez. Este lunes, tras escuchar a la presidenta madrileña asegurar que «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra», las dos formaciones volvieron a cargar contra ella. «Qué vergüenza sentí», confesó el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi, al ver el «circo» que la baronesa del PP «intenta montar permanentemente». «Vergüenza de dedicarme a lo mismo que esta gente», reconoció el dirigente nacionalista. «Son manifestaciones para la galería, para el show, para insultar que restan mucha credibilidad a la política en su conjunto», argumentó.

Antxustegi, en ese sentido, pidió elevar el nivel del debate público y centrarlo en las «cosas que le importan a la gente», una reflexión en la que coincidió con la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena. «Su manera de hacer política no tiene nada que ver con la nuestra. Lo que vimos en Madrid representa algo de lo que tenemos que estar muy lejos aquí», apuntó la representante abertzale.

Tanto PNV como Bildu situaron a Ayuso en el ala más extrema del PP, «la que no se diferencia de Vox y busca sus mismos objetivos». Además, pusieron el foco en la «frustración» que sienten los líderes de Génova por no estar en La Moncloa. «La culpa de que el PP sea incapaz de llegar al Gobierno la tiene el PP, no lo tiene el PNV», añadió Antxustegi.