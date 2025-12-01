El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el domingo en la concentración convocada por el PP. EP

PNV y Bildu reniegan del «circo de Ayuso»: «Qué vergüenza»

«Sus declaraciones son para la galería, para el show, para insultar», denuncia el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:16

Comenta

A PNV y EH Bildu se les empiezan a acabar los adjetivos para definir la acción política de Isabel Díaz Ayuso, que desde hace meses ... ha situado a ambos partidos en su punto de mira por su apoyo a Pedro Sánchez. Este lunes, tras escuchar a la presidenta madrileña asegurar que «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra», las dos formaciones volvieron a cargar contra ella. «Qué vergüenza sentí», confesó el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi, al ver el «circo» que la baronesa del PP «intenta montar permanentemente». «Vergüenza de dedicarme a lo mismo que esta gente», reconoció el dirigente nacionalista. «Son manifestaciones para la galería, para el show, para insultar que restan mucha credibilidad a la política en su conjunto», argumentó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo PNV y Bildu reniegan del «circo de Ayuso»: «Qué vergüenza»

PNV y Bildu reniegan del «circo de Ayuso»: «Qué vergüenza»