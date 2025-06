El PNV no acudirá a la manifestación soberanista de Gure Esku de este sábado

La manifestación soberanista de Gure Esku que este sábado recorrerá las calles de Bilbao se quedará lejos de ofrecer una imagen de unidad entre las ... fuerzas abertzales. A diferencia de EH Bildu, que ha hecho un llamamiento expreso a la ciudadanía a participar y mandará a una delegación de dirigentes, el PNV ha rechazado acudir «como partido» a la convocatoria, si bien da «libertad» a sus afiliados para hacerlo y su organización juvenil, EGI, se ha adherido al manifiesto. Tampoco asistirá nadie de Sumar, pero sí lo hará Podemos.

Gure Esku, la plataforma ciudadana que surgió al calor del 'procés' en 2013 inspirada en la Asamblea Nacional Catalana, organiza este sábado a partir de las 17.30 horas una manifestación desde La Casilla para «dar impulso a la nación vasca en el camino de la soberanía y para empezar a ejercer el derecho a decidir». Se trata de su regreso a las grandes movilizaciones en las calles después de varios años en los que, ante el descenso de la pulsión soberanista y en menor medida por la pandemia, había optado por iniciativas más pequeñas y simbólicas.

La última iniciativa multitudinaria de esta entidad, celebrada en junio de 2018, consistió en una cadena humana que unió Bilbao, Vitoria y San Sebastián gracias a la participación de 175.000 personas, según cifras de la propia organización. A aquella cita asistieron destacados dirigentes del PNV; entre ellos su entonces líder, Andoni Ortuzar, y la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria. Se trataba de un momento de máxima efervescencia después del referéndum del 1-O en Cataluña y en plena negociación con EH Bildu de las bases del nuevo estatus.

Siete años después, en cambio, la situación es bien diferente. El debate soberanista se ha ido deshinchando y el PNV no tiene intención por ahora de reactivar el pulso en las calles. Fuentes oficiales confirman a este periódico que el EBB presidido por Aitor Esteban ha optado por no acudir a la marcha «como partido». Eso sí, deja la decisión personal en manos de cada militante y no sería de extrañar ver en la manifestación a caras reconocibles de la formación jeltzale, especialmente de la organización de Gipuzkoa, que reúne al sector más abertzale.

Sabin Etxea se decanta por esta fórmula porque, desde su llegada al cargo a finales de marzo en sustitución de Ortuzar, Esteban se ha cuidado mucho de generar grandes expectativas en torno al nuevo estatus. Aunque fue su predecesor quien tomó la iniciativa de organizar una ronda de contactos con el resto de partidos para explorar el margen de acuerdo, el nuevo líder jeltzale se ha esforzado por templar el debate e incluso ha arrojado algún jarro de agua fría al advertir de que el acuerdo para reformar el Estatuto «no está a la vuelta de la esquina».

«Activación ciudadana»

EH Bildu, por el contrario, sí quiere apretar en este debate y se sumará a la manifestación de este sábado. La coalición de Arnaldo Otegi enviará a varios representantes a la marcha y ha hecho un llamamiento a participar en ella a «todos los ciudadanos que consideren que Euskal Herria tiene derecho a decidir su futuro de forma libre y democrática». La formación abertzale considera que los «movimientos políticos para adecuar el estatus político» deben contar con «el impulso de la ciudadanía» porque «es el momento de dar el salto y aprovechar las oportunidades que existen».

Los organizadores han realizado este miércoles una última apelación a acudir a la convocatoria, en la que aspiran a llenar de ikurriñas la calle Autonomía. «Nada se ha conseguido en este país sin la activación ciudadana. Es imprescindible si queremos avanzar como país. Por eso os esperamos aquí para hacer el camino juntos desde nuestra diversidad, para mostrar al mundo una nación de siete territorios y para construir el futuro entre todos, sin miedo», ha señalado el portavoz de Gure Esku, Josu Etxaburu.