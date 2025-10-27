El PNV no acudirá a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo' Mantiene su criterio de no acudir a ninguna de las sesiones de este foro, que solo busca la «confrontación con el adversario político y la continua repercusión mediática»

Koldo Domínguez Lunes, 27 de octubre 2025, 19:40

El PNV ha decidido mantener su postura inicial de no asistir a ninguna de las sesiones en el Senado de la 'comisión Koldo' pese a que este jueves comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En algunos círculos políticos se había especulado con que los jeltzales podían romper su propia regla y, vista la trascendencia de la jornada, enviar a un representante a ese foro. Pero finalmente no será así. «Es un tema que ya está judicializado. Sólo se busca la confrontación con el adversario político y la continua repercusión mediática», explicaron fuentes de la formación nacionalista a Europa Press.

Tras hacerse pública su decisión, el PP vasco se mostró muy crítico con el PNV. «No es necesario que intervenga el portavoz del PNV en la 'comisión Koldo' del Senado porque ya lo hace el portavoz del Partido Socialista en su nombre», escribió el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, en sus redes sociales.

El resto de formaciones con representación en la Cámara alta se están posicionando en las últimas horas sobre acudir o no a la comparecencia de Pedro Sánchez. Por EH Bildu, por ejemplo, está previsto que asista su portavoz Gorka Elejabarrieta, mientras que ERC enviará a su líder, Sara Bailac. Junts, por su parte, todavía no ha decidido si acudirá al interrogatorio del presidente del Gobierno.