«Con planteamientos moderados el PNV tiene más exitos electorales»

José Luis de la Granja Sainz, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, presenta hoy a las 19 horas en el centro Municipal de Abando, en Bilbao, su última obra, 'La Euskadi contemporánea. Historia y política'. De la Granja es uno de los historiadores que más ha estudiado la trayectoria del PNV.

- ¿Cuál es el germen de la obra?

- Hace bastantes años pensé en la posibilidad de recuperar mis artículos en Prensa. En EL CORREO publiqué el primero en 1991, tras conseguir la cátedra de Historia Contemporánea, y he colaborado habitualmente. Dos tercios de los artículos del libro salieron en este diario.

- Siempre recalca la «perspectiva histórica» que aportan esos textos.

- Siempre, o casi siempre, he visto la política vasca en perspectiva histórica. Si aparece un artículo sobre el pacto de Estella/Lizarra, yo explico que el Estatuto de 31 fue el de Estella. Por eso el pacto de 1998 se hizo allí. Tiene ese referente, mitificado, algo que no se corresponde con la realidad histórica de un Estatuto muy conocido e investigado.

- Usted contrapone el significado de Gernika y Estella.

- Sí. El primero, como símbolo positivo, como el gran símbolo foral por excelencia, no solo de Bizkaia sino de Vasconia. En Gernika se forma el Gobierno de Aguirre y luego el Estatuto actual que se hizo allí. Gernika es un símbolo que además abarca a todos: Prieto, los carlistas o las derechas cantaban el 'Gernikako arbola'. Y eso lo he contrapuesto con Estella, que representa las guerras carlistas. Allí se aprobó un Estatuto clerical, una especie de oasis vasco católico contra una República que se suponía anticlerical. Y que fracasa y es mitificado.

- Durante su trayectoria académica ha analizado a fondo la historia del PNV. ¿Cómo está viendo el proceso abierto con la marcha de Andoni Ortuzar y la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del Euzkadi buru batzar?

- El análisis lo están haciendo, y muy bien, los medios y algunos compañeros, pero si puedo aportar algo en perspectiva histórica diría que el PNV sigue siendo un partido 'bizkaitarra'. Nació como un partido vizcaíno y ya en 1892 Sabino Arana publicó 'Bizcaya por su independencia' y su periódico era el 'Bizkaitarra'. Su hermano Luis siguió siendo bizkaitarra, y éste fue uno de los motivos por el que le echaron del PNV en 1916. Defendía que tanto él como Sabino habían creado la ikurriña como una bandera vizcaína, no vasca. El peso de Bizkaia siempre fue enorme y su gran feudo. En el PNV hay un centralismo vizcaíno.

- ¿Y eso sigue siendo así?

- El peso de Bizkaia es lo que le salva después de la escisión de Eusko Alkartasuna. En los últimos años, el control del PNV ha estado siempre en manos vizcaínas, dejando a Egibar el feudo guipuzcoano. Urkullu se eleva a lehendakari desde la presidencia del partido en este territorio y ahora que se hace la renovación también se opta por situar vizcaínos en la dirección del EBB y en la Lehendakaritza.

- Ortuzar y Esteban, dos personas que son de la misma quinta y que hasta ahora parecían compartir los mismos principios ideológicos.

- No sólo han sido amigos, sino que han hecho la misma política, son los famosos 'jobubis'. Ahí no hay relevo generacional ni cambio ideológico. Es simplemente una lucha por el poder, como pasa en todos los partidos. No hay ningún cambio ideológico. No fue el caso de Imaz y Egibar, ahí sí había tanto diferencias territoriales como ideológicas. Ellos sí representaban la doble alma del partido, una más moderada, posibilista y autonomista y otra más radical e independentista.

Radicalización

- Recalca en su trabajo que el nacionalismo siempre ha oscilado entre el radicalismo y la moderación. ¿El ala más soberanista del PNV está ocupada ahora por EH Bildu?

- Sí, es evidente. La escisión más importante que tuvo el PNV fue la de ETA, una ruptura generacional e ideológica. A partir de 1978 esa organización radical será HB. Lo que constato como historiador es que cuando mejor le ha ido al PNV, cuando ha tenido más éxitos electorales, como en 1917 y 1919 con la primera mayoría en Bizkaia y a partir del 77, es con planteamientos moderados, pragmáticos, autonomistas y en alianza con otras fuerzas. Unas alianzas que primero fueron con fuerzas de derechas y, a partir de 1936, con socialistas y republicanos. Cuando se ha radicalizado, ha retrocedido.

- ¿Hay ejemplos de ese retroceso cuando el PNV se radicaliza?

- Se vio con el pacto de Estella e Ibarretxe. No sólo no logró el Estatuto político que quería sino que, por primera vez perdió Ajuria Enea y hubo un lehendakari que no era del PNV: Patxi López. La moderación de Urkullu y Ortuzar les dio grandes éxitos. No sólo recuperaron el Gobierno vasco, sino que tuvieron más peso que nunca. ¿Por qué ha retrocedido ahora? Por el desgaste de gobernar. Y porque, tras desaparecer ETA, EH Bildu ha pasado a competir en el lado moderado del nacionalismo vasco.