«Que nadie se piense que la nueva OPE de la Ertzaintza va a ser más fácil»
Asegura que llegar a los 8.000 agentes en 2030 permitirá una «gestión más desahogada» de los turnos de trabajo en el cuerpo
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:44
– ¿En qué va a mejorar la Ertzaintza cuando en 2030 alcance los 8.000 agentes?
– En algunos momentos estamos pidiendo un sobresfuerzo muy ... importante a los agentes porque tenemos menos efectivos de los que deberíamos, se producen bajas, ausencias... Contar con 8.000 agentes permitirá una gestión más desahogada de los turnos de trabajo y reforzará la formación continua de los ertzainas.
– Acaban de rebajar la exigencia de la nueva OPE tras el altísimo índice de suspensos de la anterior. ¿Asumen ahora que fue demasiado difícil?
– El que quiera llegar a ser funcionario de la Ertzaintza va a tener que estudiar y prepararse, como no puede ser de otra manera. Que nadie se piense que el examen en la nueva OPE va a ser más fácil por el hecho de que hayamos modificado el cómputo de algunas pruebas.
– ¿Se está investigando la filtración de exámenes?
– No, existe una cadena de custodia de los exámenes muy exigente que se revisa periódicamente y hasta el momento no he oído a nadie haciendo afirmaciones en sentido contrario.
– ¿La cadena de custodia es segura al 100%?
– Creo que es segura al 100%. Otra cosa es que en torno a los procesos de selección haya intereses ajenos a la Ertzaintza de tipo privado, particular, económico, de las academias... Pero eso no cuestiona la seguridad.
– ¿Se ha pacificado la situación en Arkaute desde la llegada de Jon Goikolea?
– No creo que hayamos tenido una situación no pacífica. Jon tiene experiencia y deberá demostrar su capacidad liderando al equipo de profesionales de la Academia.
– ¿Teme que el creciente interés de los jóvenes por ser funcionarios abra una brecha con el sector privado?
– Cada momento tiene sus características. También es verdad que nunca antes ha habido tanta gente con formación universitaria que aspira a puestos de trabajo y es normal que busquen en cada caso las posiciones más interesantes.
– La fiscal superior ha pedido más «rigor» en los atestados sobre menores prostituidos. ¿Hay «dejadez»?
– La Fiscalía tendrá una opinión y la Ertzaintza también puede tener la suya. Los responsables policiales mantienen una relación permanente con las instituciones encargadas de asegurar la integridad de las personas tuteladas y su opinión sobre el trabajo de la Ertzaintza es excelente.
