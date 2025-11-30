El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zupiria posa en la sede central de la Ertzaintza en Erandio, donde tuvo lugar la entrevista el pasado viernes. Yvonne Iturgaiz
Bingen Zupiria | Consejero de Seguridad

«Que nadie se piense que la nueva OPE de la Ertzaintza va a ser más fácil»

Asegura que llegar a los 8.000 agentes en 2030 permitirá una «gestión más desahogada» de los turnos de trabajo en el cuerpo

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:44

– ¿En qué va a mejorar la Ertzaintza cuando en 2030 alcance los 8.000 agentes?

– En algunos momentos estamos pidiendo un sobresfuerzo muy ... importante a los agentes porque tenemos menos efectivos de los que deberíamos, se producen bajas, ausencias... Contar con 8.000 agentes permitirá una gestión más desahogada de los turnos de trabajo y reforzará la formación continua de los ertzainas.

