Vox pide en Bilbao el fin del sistema autonómico y de la «corrección política»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este sábado en Bilbao el final del actual sistema de las autonomías porque «debían garantizar la pluralidad y solo sirven para que se imponga una legislación nacionalista opresiva». Abascal, que se ha presentado como la voz de un «movimiento soterrado» en el País Vasco y en España «que está despertando», ha protagonizado el primer mitin que su formación ha dado en Euskadi. 300 simpatizantes han llenado la sala del Palacio Euskalduna en la que se ha desarrollado el acto entre excepcionales medidas de seguridad. Mas de una treintena de ertzainas han custodiado las inmediaciones del recinto.

Vox ha desembarcado en Euskadi con el mismo discurso que sus líderes vienen manteniendo durante los últimos meses: llamando a la unidad nacional y a la exaltación del sentimiento patriótico para hacer frente a los partidos nacionalistas y a la crisis de Cataluña, un «golpe de estado» del que responsabilizan también a PSOE y PP por «colaborar» el primero y «mirar hacia otro lado» el segundo. «Buscan trocear España con la connivencia de La Moncloa», ha dicho Abascal. También ha defendido el cierre de las fronteras y un mayor control de la RGI para «acabar con el efecto llamada» de inmigrantes, decisiones que considera «de sentido común».

Santiago Abascal, que ha compartido atril con el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha sido jaleado permanentemente por sus simpatizantes, que han cerrado el cerrado el acto escuchando el himno español y entre vivas a la Guardia Civil. Los líderes de Vox han negado representar a la ideología fascista y se han mostrado molestos con otros calificativos por los que se sienten «estigmatizados». Por ejemplo, que su partido sea populista, ultra o de extrema derecha. «Simplemente decimos que otros no se atreven, la corrección política dictada por la izquierda que acata la derecha cobarde se ha acabado», ha decretado Abascal. «El resto de partidos no nos tienen miedo porque seamos peligrosos, sino porque nos va a votar mucha gente», ha asegurado.

Los líderes de Vox, que manejan encuestas que les otorgan una intención de voto del 5,1% en España –lo que les permitiría crear grupo propio en el Congreso– han anunciado en Bilbao que aspiran a «determinar la mayoría parlamentaria» en la Cámara baja y que emergen «de las cloacas» para «quedarse» en el día a día de la política española y también en la vasca. En ese sentido, Abascal ha aplaudido «el valor» de los asistentes al acto del Euskalduna, aunque algunos procedían de comunidades limítrofes como Cantabria y Navarra. «Dicen que el País Vasco ya es la tierra de la normalidad, pero no se puede poner una bandera de España en el balcón. Y no es que no haya españoles... es que hay miedo»

Abascal, exintegrante del PP, ha criticado a los populares vascos por recibir a Vox «como les trataban a ellos los nacionalistas hace años» y por ser «la muleta» del PNV. Se ha mostrado además «identificado» con «la cultura, la lengua y las costumbres» de Euskadi, pero ha rechazado «que se imponga el odio a España».