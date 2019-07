El PNV pide acabar con la «política destroyer» para llegar a acuerdos en Madrid y en Euskadi Ortuzar durante el acto celebrado este miércoles en Jardines de Albia. / Twitter EAJ-PNV Ortuzar advierte a los partidos vascos de que «si caen en la tentación de bloquear» el final de la legislatura de Urkullu «sólo demostrarán su debilidad» LORENA GIL Bilbao Miércoles, 31 julio 2019, 12:44

«Esto es más serio que una serie de televisión para que supuestos estrategas jueguen con todos nosotros», ha dicho esta mañana el presidente del PNV. El rodaje de parte de una temporada de 'Juego de Tronos' en Euskadi, tal y como ha recordado, le ha servido a Andoni Ortuzar para referirse a la actual situación política. Tanto la que se vive en Madrid como en Euskadi. Durante la tradicional ofrenda por la festividad de San Ignacio en Bilbao, con la que los jeltzales han celebrado el 124 aniversario de la fundación del partido, Ortuzar ha hecho un claro llamamiento al diálogo para acabar con el «bloqueo» tras la fallida investidura de Pedro Sánchez. «No quiero dar lecciones a nadie y menos caer en una moralina barata, pero haciendo así las cosas es imposible que salgan bien». Las palabras del líder jeltzale han sonado, ahora bien, a tirón de orejas: «Queriendo ganar por goleada, retransmitiendo en directo las reuniones, buscando el choque en lugar del entendimiento, la imposición en lugar de la negociación, los acuerdos son imposibles», ha advertido. En este sentido, ha apostado por acabar con la «política destroyer». «Frente a la política líquida, política sólida», que suele defender Ortuzar en sus discursos. «Modelo PNV».

El presidente del EBB ha puesto a Euskadi como ejemplo, pero también a su partido. Se ha referido a Navarra, donde la socialista María Chivite será presidenta tras el acuerdo de coalición con Geroa Bai y Podemos, y gracias a la abstención de EH Bildu -el 75% de la militancia de la coalición abertzale ha apoyado en una consulta interna el apoyo a la líder del PSN-. «Donde está el PNV hay acuerdo. ¿Porque somos más listos que nadie? No. Porque hemos hecho de la necesidad virtud», ha expresado. Ortuzar ha emplazado a PSOE y Unidas Podemos, aunque sin citarles, a sentarse y buscar el acuerdo, sin «prejuzgar cuál tiene que ser la fórmula». «Para bien o para mal, las mayorías absolutas han pasado a la historia en el Congreso. Y yo creo que para bien, porque cada vez que ha habido una ha terminado en desastre», ha subrayado Ortuzar. «Acordaos de Felipe González y de José María Aznar». «Guste o no guste», ha proseguido, es lo que ha salido de las urnas. Lo que no se puede pretender es que tengamos que estar cada seis meses haciendo elecciones».

Luz de esperanza

También se ha referido el presidente jeltzale a la realidad que rodea al lehendakari, Iñigo Urkullu, cuyos Presupuestos están aún en el aire. A los retos pendientes con el Estado, en los que ha enmarcado la polémica territorial, se suman los del final de la legislatura en Euskadi. «Algunos podrían caer en la tentación del bloqueo, pero sería un error que, además, solo demostraría su debilidad», ha dicho. «En estos momentos de convulsión política, desde aquí debemos mandar una luz de esperanza de que los acuerdos entre diferentes son posibles», ha defendido.

En un mensaje más de partido, Ortuzar ha anunciado que la Asamblea General del PNV se celebrará el próximo año, en el marco de los actos que la formación organizará para celebrar su 125 aniversario