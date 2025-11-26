La periodista Isabel Octavio, nueva directora de ETB

La periodista Isabel Octavio ha sido nombrada nueva directora de ETB en sustitución de Unai Iparragirre, el hasta ahora máximo responsable de los canales de ... televisión del ente vasco. Octavio ya pertenecía al equipo de confianza de Andoni Aldekoa, director general de Euskal Irrati Telebista. En concreto, era la directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EiTB.

Octavio acumula una larga trayectoria laboral en el sector público vasco, en el que ha desempeñado diferentes cargos desde 2002 –antes había ejercido como periodista en diferentes medios de comunicación, incluido precisamente ETB–. Ese año comenzó a trabajar como jefa de prensa de Eudel (Asociación de Municipios Vascos), puesto que mantuvo hasta 2008, cuando pasó a ser la responsable de Comunicación de Alhóndiga Bilbao.

En ese centro cultural permaneció hasta 2013, cuando entró en el Gobierno vasco como responsable de Prensa y Comunicación del Departamento de Salud, entonces dirigido por Jon Darpón. Seis años después fue ascendida a directora del gabinete de la consejera, por aquel entonces Nekane Murga, puesto que abandonó en septiembre de 2020, en plena pandemia del covid, cuando fue nombrada responsable del área Gotzone Sagardui. La nueva consejera le situó en una nueva asesoría de Programas Sanitarios y Relaciones Ciudadanas. Pero sólo permaneció unos pocos meses desempeñando esta tarea, hasta que Aldekoa la fichó para EiTB.

En Discovery Channel

Según las fuentes consultadas, el relevo de Iparragirre por Octavio, adelantado por eldiario.es/euskadi, fue comunicado este martes por la tarde por Andoni Aldekoa en el consejo de administración del ente vasco. Aunque no formaba parte del orden del día, el director general informó del cambio a los consejeros.

Unai Iparragirre (Mondragón, 1973) ha permanecido al frente de ETB desde 2021. Antes se había labrado una dilatada carrera en el sector audiovisual, que arrancó en la televisión local de su localidad y le llevó a desempeñar cargos de máxima responsabilidad en Londres en Discovery Channel. Ahora abandona EiTB para emprender nuevos proyectos profesionales.