El peor Camino PSOE, PP y C's usan la inmigración para arañar algunos votos pese al problema que ello ha generado en otros estados ALBERTO AYALA Martes, 31 julio 2018, 00:42

Nunca he terminado de saber si ese aserto que dice que 'el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra' es o no cierto. No porque dude de que esta sea una característica del ser humano -políticos incluidos- , sino por si le sucede a otras especies.

Asistimos hace algún tiempo a un crecimiento sostenido de las ideas populistas y xenófobas en nuestro viejo continente. Un incremento que ya se ha traducido en la llegada al poder de algunos de estos peligrosos personajes que usan la 'guerra' contra la inmigración como gran banderín de enganche. Aventajado entre los aventajados, el líder de la Liga, vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

Cada vez un poco más cerradas las puertas de entrada a la Unión Europea en el Este del continente y en Italia, era cuestión de tiempo que la presión migratoria se fuera desplazando hacia España. Y algunos de los acontecimientos que se han vivido en los últimos días así parecen venir a confirmarlo.

Tenemos una nueva generación de políticos al frente de las grandes formaciones españolas. De las de siempre (PP y PSOE) y de las llegadas al calor de las movilizaciones populares del 15-J (Podemos y Ciudadanos). ¿Cual es su comportamiento ante el problema? Tan desilusionante como el de sus mayores.

El nuevo líder del PP, Pablo Casado, lanzaba el domingo la primera piedra alertando de que no es posible que haya papeles en España para los «millones» de africanos que quieren dar el salto a Europa. Una afirmación cierta si no fuera porque engorda el problema y ello contribuye a generar alarma social.

Y es que el número de africanos que han llegado a las costas españolas este año y el pasado justo supera los 20.000 por ejercicio. Antes la cifra osciló entre los 3.000 y los 8.000 desde el 'boom' del trienio 2006-2008, en que superaron los 75.000 en tres años.

En lugar de evitar magnificar un problema que existe e ir buscando soluciones en positivo, aquí y sobre todo en Europa, ayer llegaron las críticas y las descalificaciones.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se plantó en Ceuta y visitó la valla que el jueves asaltaron 600 migrantes. Luego cargó contra el Gobierno Sánchez por hacer gestos que han provocado «un auténtico efecto llamado» -en alusión al 'Aquarius'-.Casado hará otro tanto mañana. Visitará la plaza española de soberanía y luego Algeciras.

El Gobierno socialista tampoco está quieto. Ha desplegado estos días a varios ministros y altos cargos por las zonas calientes. Ha decidido activar medidas de «emergencia» ante el evidente incremento de la llegada de emigrantes. Y, además, ha solicitado una ayuda extra a Europa de 35 millones de euros.

El Ejecutivo Sánchez emplazó a sus adversarios a dejar de darse «paseos electorales» por las zonas calientes del problema. Y de inmediato entró en la confrontación dialéctica: negó que sus políticas propicien ningún efecto llamada, comparó a Casado con Salvini y culpó de que el problema empeore a la escasez de medios y de recursos que arbitró el Gobierno Rajoy para hacerle frente.

Sospecho que tenemos problema migratorio para muchos muchos años. ¿Qué tal si los partidos, aquí y sobre todo en Europa, se lo toman un poco más en serio y trabajan en privado en lugar de jugar al populismo, con el riesgo que hemos visto entraña?