Urgente Retenciones de hasta 4 kilométros en la A-8, dirección San Sebastián, tras una colisión múltiple en los túneles de Malmasín
Captura del trabajo académico al que plagia Peinado R.C.

Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

El instructor, en la resolución dictada el jueves por la noche ante la falta de motivación de la primera, incluye seis párrafos literales plagiados de un trabajo de la Universidad de Deusto

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:31

Comenta

El artículo se llama «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015», lo escribió Ignacio José ... Cubillo López, profesor de titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, y fue publicado en 2017 por la «Revista de Derecho Público» de la Universidad de Deusto.

