Hannah Arendt y el perdón de Alemania

Pedro Chacón

Pedro Chacón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:14

Hannah Arendt, primera mujer en elaborar una obra política de las más grandes del siglo XX, murió dos semanas después que Franco, el 4 de ... diciembre de 1975, hace ahora 50 años. Padeció en su propia piel las grandes convulsiones del siglo pasado, que significaron para Europa caer en el agujero moral más profundo de su historia, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de progreso alcanzado hasta entonces. En su haber está el mayor intento de definición de aquella hecatombe de la que fue testigo y víctima.

