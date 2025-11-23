El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Ábalos y Koldo García, en una foto de archivo. Efe

Corrupción y segunda Transición

Todos los partidos han demostrado que son capaces de hacer lo peor pero también lo mejor

Pedro Chacón

Pedro Chacón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:03

La lacra que ha machacado literalmente el desarrollo normal de la política en España ha sido y es la corrupción. La corrupción entendida como el ... abuso de poder, la pérdida de sentido de lo que debe hacer un político cuando tiene la potestad de llevar al BOE lo que se decide en el Consejo de Ministros tras pasar por el filtro del Parlamento. Eso es lo que lo ha estropeado todo. Pasó al final del periodo de Felipe González, pasó con los gobiernos de Aznar, pasó con Rajoy, está pasando, y de qué manera, con Pedro Sánchez, mientras que con Rodríguez Zapatero, aparte de ser quien empezó a cavar la trinchera de separarnos de nuevo, en plan guerracivilista, se trata de un político que está corrompiendo a posteriori su condición de expresidente haciendo cosas muy raras en esas extrañas mediaciones con regímenes tan estupefacientes como el venezolano, por los que se debe estar llevando un pico.

