Partidos y entidades aplauden la movilización social en el Euskadi-Palestina

Tras el histórico encuentro entre Euskal Selekzioa y Palestina –registró el récord de asistencia a un partido de la selección vasca y fue la ... primera vez que el conjunto árabe jugaba en Europa– este domingo fue día de realizar valoraciones. Partidos políticos y entidades soberanistas coincidieron en ensalzar el duelo como «una noche para el recuerdo». Una jornada doblemente reivindicativa por la paz y la oficialidad del conjunto vasco.

«Increíble la noche de ayer. Solidaridad y reivindicación» fue el escueto mensaje que el lehendakari, Imanol Pradales, colgó en sus redes sociales. El lehendakari se ha volcado esta semana con el partido y el sábado mostró su «compromiso político» para intentar que Euskadi pueda disputar partidos oficiales, como sucede en pelota vasca. Si bien el camino es «largo», aseguró que la reivindicación cuenta con un gran «apoyo social».

Por su parte, el diputado por EH Bildu en el Congreso Oskar Matute felicitó a las personas que «mostraron su solidaridad» en Bilbao con Palestina y dijo que, «una vez más Euskal Herria está en el lado correcto de la historia». En una comparecencia sin preguntas en la capital vizcaína, Matute alabó a quienes «se unieron contra el genocidio y abarrotaron San Mamés. Volvimos a reclamar lo que es de justicia. Euskal Herria siempre ha estado a la altura», añadió.

Gure Esku, plataforma por el derecho a decidir, afirmó este domingo que el partido en San Mamés «quedará grabado en la memoria colectiva de Euskal Herria». La entidad fue una de las que convocó la primera de las manifestaciones que el sábado recorrió Bilbao, apoyada también por EHBildu. En un breve comunicado, Gure Esku dijo que fue una jornada en la que «Euskal Herria declaró que anhela un mundo compuesto por pueblos libres». Y llamó a «seguir trabajando» para «proteger Palestina», lograr la oficialidad de la selección vasca y por que «Euskadi sea libre».

Críticas de Ayuso

La Asociación Palestina de Fútbol mandó un sentido mensaje de agradecimiento a la sociedad vasca. Fue «una noche que jamás borraremos de nuestra memoria como palestinos. Gracias a los 51.000 aficionados que corearon el nombre de Palestina en San Mamés. Gracias, Bilbao. Gracias, País Vasco. Esperamos veros en Palestina», concluyó.

Sin embargo, no todo fueron alabanzas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó las manifestaciones propalestinas porque «bajo el pretexto de defender la paz llamaban a la kale borroka». «Una parte de la izquierda no es antisemita porque sea propalestina, es propalestina porque es antisemita», lanzó, en la clausura de la I convención ideológica celebrada por Nuevas Generaciones de Madrid. Para la dirigente madrileña, «no se puede aceptar en Europa que la violencia llame a la violencia y que todos los enemigos de la libertad, los violentos se unan en un mismo bando para destrozar las calles y para hablar en nombre de todos».