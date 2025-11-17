El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 51.000 personas asistieron al encuentro. Maika Salguero

Partidos y entidades aplauden la movilización social en el Euskadi-Palestina

Pradales afirma que fue una noche «increíble» y Matute señala que «una vez más» la sociedad vasca «ha estado en el lado correcto de la historia»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Tras el histórico encuentro entre Euskal Selekzioa y Palestina –registró el récord de asistencia a un partido de la selección vasca y fue la ... primera vez que el conjunto árabe jugaba en Europa– este domingo fue día de realizar valoraciones. Partidos políticos y entidades soberanistas coincidieron en ensalzar el duelo como «una noche para el recuerdo». Una jornada doblemente reivindicativa por la paz y la oficialidad del conjunto vasco.

