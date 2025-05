– ¿Hay ya un nuevo PNV?

– El PNV es el PNV. Los estilos personales se notan.

– Se lo digo porque en asuntos clave, ... como la inmigración, sí se aprecia un cambio. ¿Han girado a la derecha?

– Nuestra línea ha sido muy sostenida y cuando se plantean retos los afrontamos buscando soluciones beneficiosas para todo el mundo en lugar de esconder la cabeza como un avestruz, como han hecho otros con el problema de los menores en Canarias.

– ¿Este PNV es más de orden que el de Ortuzar?

– El PNV es un partido de orden, lo ha sido siempre. Un partido institucional. En los ámbitos sociales tendemos a un perfil socialdemócrata, hacia la izquierda, y en los temas económicos primamos el rigor y creemos que la empresa es fundamental. Que haya un apoyo a través de las instituciones es fundamental.

– ¿Están mejor entonces sus relaciones con la patronal?

– Son buenas, lo han sido antes también. Cada uno tira hacia sus intereses. Nuestro trabajo es atender a todos, a la patronal y a los sindicatos.

– Con ELA el choque es frontal.

– Hay buena relaciones pero no compartimos su concepto de lucha sindical, incluso mezclándola con contenidos políticos.

«El pacto con el PSE tiene futuro. Si funciona, ¿por qué no repetir?

– ¿Ha detectado el PNV que el tema migratorio podía empezar a costarle votos?

– Yo diría que este tema se ha suscitado por un titular de su medio...

– Perdone, pero fue el lehendakari quien habló literalmente de hacer una reflexión «sobre la inmigración que recibimos y la que Euskadi necesita» respondiendo a una pregunta genérica sobre la crisis demográfica.

– Pero lo hizo en un contexto. A partir de ahí se genera un debate, pero nada con lo que no estuviéramos ya marcando posición en Madrid. Nosotros no nos hemos movido de posición, afirmamos que somos una sociedad integradora. Hemos sido un ejemplo que se ha copiado fuera. Pero tampoco podemos hacer un discurso vacío y sin contenido.

– ¿Decir que a Euskadi se viene a trabajar es asumir que hay gente que viene a otra cosa?

– Lo que decimos es que lo que busca la migración es venir a trabajar. Hay gente más preparada, gente menos preparada, y nosotros tenemos necesidades de uno y otro tipo. Pero tenemos que ser conscientes de que la mejor manera de integrar es a través del trabajo.

– ¿Piensa que el modelo vasco de RGI ha podido crear un 'efecto llamada'?

– Directamente por la RGI creo que no. Sí somos un país atractivo y de oportunidades y tampoco hay un rechazo xenófobo que sí se da en otras partes del Estado. Que luego a partir de ahí haya podido haber mafias que trafican con personas, es un fenómeno que tenemos que atender. Desde todos los puntos de vista. También el policial.

– ¿Se plantea el PNV endurecer los requisitos para acceder a la renta de garantía?

– Toda regulación es modulable. Se puede ver. Pero lo que no podemos es legislar a golpe de telediario. Tiene que ser en base a datos y a una reflexión más profunda.

– ¿Cree que se le entendió en el Aberri Eguna cuando habló de un futuro presidente del EBB que se apellidase Hassan?

– Alguno me intentó manipular. Lo que sé es que en este momento hay un lehendakari que se llama Pradales, un presidente del EBBEsteban, una portavoz en Madrid que es Vaquero y uno en el Parlamento vasco que se apellida Díez. Tenemos un futbolista que se llama Maroan Sannadi que habla en euskera igual mejor que otros de la plantilla que pueden tener apellido vasco y que es uno de los nuestros. Era una llamada a la no xenofobia. Fíjese que a mí donde más veces me han llamado maqueto ha sido en Madrid.

– Han dado por zanjada la crisis con el PSE, pero ¿sigue siendo una apuesta de futuro a partir de 2027?

– Sí, claro. Siempre que tengamos la mayoría suficiente para sostenerlo. Es una fórmula que funciona bien y da estabilidad a todo el país. No está solo en manos del PNV, pero lo que puedo decir ahora es que estamos satisfechos. Entonces, ¿por qué no repetir?

– ¿Por qué cree que Eneko Andueza no les veía con ganas de continuar? ¿Se puede estar planteando el PSE otras fórmulas?

– No lo sé. Esa pregunta hay que hacérsela a ellos. La relación es buena en el Gobierno y entre partidos, lo ha dicho el PSE.

– ¿Le pidió personalmente a Andueza que frenara?

– Hablamos, sí. Pero no le quepa ninguna duda de que quien era absolutamente consciente de que había que parar esa crisis entre comillas era el PSE. Más que el PNV.

– ¿Hay 'feeling' personal entre ustedes?

– No hemos estado mucho pero sí. Tiene que haberlo, en la medida de lo posible. En el plano personal, también, y espero que siga.

– ¿Ha vuelto a hablar con Andoni Ortuzar desde el día del Atano?

– Sí, el otro día le volví a ver en un funeral y estuvimos hablando. El sábado (por ayer) le veré otra vez.

– ¿Y da por cerradas las heridas que dejó el proceso interno?

– Sin ninguna duda. Ya sé que sorprende que algo que todo el mundo, incluida la prensa, había previsto de una manera de repente no vaya así. Somos un partido sorprendente, muy analógico todavía, en el que la gente vota.