El Parlamento vasco como trampolín El lehendakari pasa junto a parte del grupo parlamentario del PNV, el que más ha cambiado. / efe Una cuarta parte de los aforados que iniciaron la legislatura ha dejado la Cámara; la mayoría ocupa otros cargos políticos OCTAVIO IGEA Viernes, 16 agosto 2019, 00:53

El final del curso político ha sido bien intenso en el Parlamento vasco. No solo por la necesidad de dejar cerrados diferentes asuntos antes del largo verano -el último pleno se convocó a finales de junio y no se retomará la actividad hasta mediados de septiembre-, sino también porque han sido días de despedida. Son varios los aforados que ya no volverán en el nuevo curso. Alguno abandona la vida política, aunque la mayoría se disponen a asumir otros cargos públicos. El carrusel electoral de los últimos meses ha provocado que ya casi una cuarta parte de los parlamentarios que iniciaron la legislatura en 2016 haya dejado su escaño. Ahora son diputados, senadores, altos cargos en las diputaciones, concejales en las principales ciudades de Euskadi...

Doce de los 75 parlamentarios han renunciado a su escaño. El número trece será Pello Urizar. Abandonó la secretaría general de EA en junio y dejará su puesto como representante de EH Bildu en septiembre poniendo fin a su trayectoria política. No es lo habitual. Solo otro de los aforados que han salido del Legislativo no ocupa un cargo político: el popular Javier de Andrés, quien renunció en 2017 para ejercer de delegado del Gobierno en el País Vasco. Pero la moción de censura contra Rajoy que provocó la llegada de Sánchez a La Moncloa supuso su cese y en estos momentos trabaja en el sector privado.

Precisamente, como ocurriera con De Andrés, el Parlamento se ha convertido durante los últimos años en un excelente trampolín. Y el PNV es la formación que más ha tirado de esa cantera. Es comprensible porque tiene el grupo más amplio en la Cámara y porque es la formación que más poder ha ganado en las últimas citas con las urnas. De los 28 aforados jeltzales que comenzaron la legislatura, una decena ya no está. En junio se despidieron cuatro: Josune Gorospe para formar parte del Grupo Vasco en el Congreso y Luke Uribe-Etxebarria, del del Senado. Además, la exconsejera Ana Oregi integra ya el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria y Amaia Arregui es la primera concejala de Seguridad de la historia en el de Bilbao.

Solo en Podemos siguen todos

Además de los tres consejeros de Urkullu que abandonaron su escaño al ser nombrados -Josu Erkoreka, Arantxa Tapia y Estefanía Beltrán de Heredia-, del grupo jeltzale han salido a lo largo de los últimos cursos Garbiñe Mendizabal, que renunció al puesto para pasar a ocuparse de la dirección de Igualdad Lingüística de la Diputación de Gipuzkoa, y Gotzone Sagardui, que está también en el equipo de Juan María Aburto en la capital vizcaína. Aunque el caso más curioso es el de Almudena Otaola. Dejó el Legislativo al ser nombrada directora de Gabinete y Medios de Comunicación de la consejería de Cultura en 2017, pero desde hace dos meses es senadora.

El resto de fuerzas apenas han sufrido cambios en la composición de sus grupos parlamentarios. A los casos de Urizar y De Andrés hay que sumar únicamente el de la socialista Rafaela Romero, que acaba de ser nombrada diputada de Movilidad en Gipuzkoa. Solo Elkarrekin Podemos mantiene intacto el equipo con el que llegó a la Cámara. Eso sí, la que fuera candidata de la coalición a lehendakari en 2016, Pili Zabala, anunció hace ya un año que abandonará la política cuando acabe la legislatura.