El Parlamento vasco homenajea a sus precursores y «renueva su compromiso» con la sociedad

Cuando el Parlamento vasco se reunió por primera vez el 31 de marzo de 1980, por no tener no tenía ni sede. Su constitución tuvo ... lugar en la Casa de Juntas de Gernika, pero ya se sabía que aquella no sería su ubicación definitiva. «Estábamos pensando donde nos podíamos sentar al día siguiente», rememora su primera vicepresidenta, Inmaculada Boneta y Piedra. La Cámara pasó después por el Palacio de la Diputación de Bizkaia y por las Juntas Generales de Álava hasta encontrar su emplazamiento habitual, el antiguo instituto Ramiro de Maeztu de Vitoria.

El día en que se conmemora el 45 aniversario del pleno en que se formó el Legislativo, un acto marcado por el simbolismo ha querido servir este lunes en Gernika como un homenaje a sus precursores. 60 hombres y mujeres que fueron escogidos en las primeras elecciones y que sentaron las bases de la Euskadi de hoy en día. «Funcionábamos como camaradería porque no teníamos ninguna experiencia parlamentaria», ha recordado Boneta y Piedra, quien ha tomado la palabra como máxima representante de aquella legislatura en la que el presidente era el difunto Juan José Pujana. El acto institucional ha reunido a una nutrida representación política no sólo de la actualidad sino también de los últimos 45 años; entre ellos, los expresidentes Jesús Eguiguren, Juan Mari Atutxa e Izaskun Bilbao, así como la actual, Bakartxo Tejeria; y los exlehendakaris Carlos Garaikoetxea, Patxi López e Iñigo Urkullu, así como Imanol Pradales. Han faltado a la cita, en cambio, Arantza Quiroga y Juan José Ibarretxe. También han acudido los principales líderes de los partidos, como Aitor Esteban (PNV), Arnaldo Otegi (EH Bildu) y Eneko Andueza (PSE-EE). La Mesa del actual Parlamento ha concedido sendas medallas a cada uno de los integrantes que formaron la Cámara en esa primera legislatura, un total de 81. Se les ha hecho entrega a decenas de ellos, pero en otros casos se les ha dado a familiares o amigos, bien por no haber podido asistir o bien por haber fallecido. Finalizado el homenaje, ha tomado la palabra Boneta y Piedra, quien ha reivindicado el trabajo de la Cámara en sus inicios, recién aprobado el Estatuto de Gernika y cuando todo el entramado institucional vasco estaba aún por construir. La que fuera la primera vicepresidenta del Legislativo ha traído a colación las palabras que aquel 31 de marzo de 1980 pronunció Jesús María Leizaola, presidente de la Mesa de Edad y símbolo en Euskadi del paso de la dictadura a la democracia. Dijo que quienes ocuparan los escaños no deberían olvidar que «como representantes del pueblo, deben legarle prosperidad y no conducirles a la barbarie, sino a la paz, no a la servidumbre, sino a la libertad». Palabras que también ha hecho suyas posteriormente Tejeria en su intervención. La actual presidenta de la Cámara autonómica ha mostrado su agradecimiento a «la disposición y el trabajo» mostrado por los primeros parlamentarios: «Gracias por el esfuerzo que hicísteis, porque acertásteis en tomar las decisiones fundamentales que nos han traído hasta aquí». Tejeria ha aprovechado su intervención para manfiestar que el Parlamento vasco «renueva su compromiso» con la sociedad en los mismos términos en los que se constituyó hace 45 años, una etapa histórica en la que «este país ha vivido un gran avance».

