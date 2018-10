El Parlamento pide que se extreme la vigilancia de los maltratadores y la atención a las víctimas La comunidad senegalesa de Bilbao encabeza una marcha tras el asesinato de Maguette. / Borja Agudo El pleno exige a todas las administraciones que revisen sus protocolos de respuesta para evitar «agujeros» como el que costó la vida a Maguette pese a que había denunciado a su asesino OCTAVIO IGEA Jueves, 4 octubre 2018, 15:40

Contundente toque de atención del Parlamento vasco a todas las administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia machista. El pleno ha aprobado este jueves por la mañana por unanimidad una iniciativa en la que exige una revisión integral de todos los protocolos -judiciales, policiales, sociales, legales...- que se activan cuando se produce una denuncia por malos tratos. Se aspira a evitar «agujeros» en el sistema como el que provocó el asesinato la semana pasada en Bilbao de Maguette Mbegou a pesar de que la joven ya había denunciado su situación.

La Cámara de Vitoria llama así a mejorar su labor a los gobiernos central y vasco, a la Ertzaintza, al Consejo General del Poder Judicial, a las diputaciones y a los ayuntamientos del territorio. Entre otros asuntos, reclama que se mejoren las medidas de seguridad para las víctimas y su entorno familiar, especialmente de los menores, que los jueces extremen las precauciones y que las pulseras de control telemático sean impuestas a los agresores en más casos: cuando se considere que el riesgo de ataque sea «moderado» -ahora solo se hace en casos «graves»- y siempre que una víctima lo reclame en un juzgado.

El caso de Maguette ha acelerado la toma de decisiones en el Parlamento, aunque las voces que vienen advirtiendo en la Cámara de los fallos en el sistema de protección y control son numerosas. A finales del pasado año lo hizo Ziortza Linares, una bilbaína que tuvo que pedir que se impusiera vigilancia permanente a su expareja para evitar ser agredida, y unos meses después fue la fiscal general del País Vasco. Carmen Adán advirtió de que las pulseras telemáticas fallan más de la cuenta por problemas de cobertura o uso indebido. Según las estadísticas más recientes, 14 mujeres denuncian malos tratos cada día en Euskadi. 4.500 necesitan protección policial en su día a día.

La inciativa ha sido llevada al pleno del Parlamento por EH Bildu. «El problema es que cuando algo falla la consecuencia es gravísima, y no podemos permitírnoslo», ha advertido su parlamentaria Jone Gorizelaia. «Queda mucho camino por recorrer y no vemos que se destinen los recursos económicos necesarios. No nos vale», ha añadido Eukene Arana de Elkarrekin Podemos. «No puede ser que denunciar suponga un calvario en vez de un alivio», ha zanjado Nerea Llanos (PP). La propuesta que se enviará a las instituciones también reclama que cuando una agredida dé el paso de acudir ante un juez reciba la asesoría, si lo solicita, del mismo abogado de oficio. «Ahora cada día tiene un defensor, con la descoordinación y el peligro que eso supone».

Esperando la nueva ley

Los partidos que sustentan al Gobierno vasco se han pronunciado en el mismo sentido que la oposición. «Hay que mejorar», ha dicho desde el PNV Irune Berasaluze, «el sistema funciona, pero no tan bien como debería». «Lograr una atención y una protección integral es el objetivo prioritario de todos», ha confirmado Alexia Castelo (PSE).

Entre sus planes 'estrella' para la presente legislatura, el Gabinete Urkullu tiene el de aprobar la primera ley vasca contra la violencia sexista. El anteproyecto sigue tomando forma y aún no ha llegado al Parlamento para su debate, pero poco a poco se van conociendo algunos detalles. Además de crear una ventanilla única para que las amenazadas reciban ayuda y asesoramiento «total» con una sola denuncia, la futura norma también aspira a catalogar como víctimas a hijos e hijas de las mujeres agredidas.