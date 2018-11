El Parlamento pide que se exhumen los restos de los vascos enterrados en el Valle de los Caídos Imagen del monumento el Valle de los Caídos. / REUTERS Todos los grupos, salvo el PP, apoyan una proposición que reclama al Gobierno de Urkullu que trate de identificar los cuerpos y, de acuerdo con los familiares, los traslade a Euskadi KOLDO DOMÍNGUEZ Jueves, 22 noviembre 2018, 15:32

En el Valle de los Caídos, además de los de Franco y los de José Antonio Primo de Rivera, descansan los restos de 33.846 combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil y de represaliados durante los primeros años de la dictadura. Según el Ministerio de Justicia, en el mausoleo que el dictador mandó construir en la sierra de Guadarrama en 1940 están enterrados 1.063 difuntos procedentes de Euskadi. En concreto, 613 serían alaveses, frente a los 238 guipuzcoanos y 212 vizcaínos –un estudio de la Sociedad Aranzadi eleva esa cifra total a 1.295–.

Cuatro décadas después del fin de la dictadura, el Parlamento vasco ha reclamado este jueves que todos los restos de «republicanos, milicianos, gudaris y ciudadanos de origen vasco» sean identificados y, de acuerdo con los familiares que lo soliciten, exhumados y trasladados a Euskadi. Esta propuesta, que partía de sendas mociones presentadas por Elkarrekin Podemos y EH Bildu, ha sido apoyada por todos los grupos salvo el PP, que ha optado por abstenerse al entender que esta cuestión «se escapa de la capacidad de actuación» de la Cámara de Vitoria.

«El Valle de los Caídos es una flagrante vulneración de los Derechos Humanos que se está produciendo aquí y ahora, un centro de humillación a las víctimas del fascismo franquista», ha expuesto el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández. «Durante muchos años no hemos sabido dar a las familias de las víctimas una respuesta adecuada. Y ya ha sido suficiente», ha asegurado por su parte Julen Arzuaga, representante de EH Bildu.

«Investigación exhaustiva»

El texto aprobado señala expresamente al Instituto de la Memoria, Gogora –dependiente del Gobierno vasco– como la institución indicada para llevar a cabo una «investigación exhaustiva» que determine el número exacto de vascos enterrados en el Valle de los Caídos. Esos trabajos incluirían la identificación de los restos mediante pruebas de ADN «u otros sistemas de cotejo» y la clarificación de las circunstancias en los que fueron trasladados a la sierra de Guadarrama –si los familiares lo «autorizaron» o no.

Una vez identificados y de acuerdo con las familias que lo deseen, el Parlamento vasco insta a que el Ejecutivo autónomo «lleve a cabo las gestiones administrativas necesarias para exhumar y trasladar a Euskadi los restos». La pretensión final de la moción aprobada es que sean enterrados en el cementerio elegido por los allegados o en «las ubicaciones adecuadas que se tengan que construir» para que las víctimas tengan su «reconocimiento y reparación».

EH Bildu ha optado por abstenerse en uno de los cuatro puntos de la propuesta, el referente al encargo al Instituto Gogora, al entender que esta institución ha mostrado una «falta de sensibilidad y empatía, y una nula disposición» con los familiares de las víctimas que han reclamado con anterioridad su ayuda, alguna de ellas presentes en esta sesión en la tribuna del Parlamento.

Identificación de todas las personas

La proposición no de ley aprobada este jueves, no obstante, no sólo se ciñe a las víctimas vascas. Los partidos instan al Gobierno central a identificar a todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos y a «atender con premura» todas las reclamaciones y peticiones de exhumación que realicen sus familiares para «darles digna sepultura».

Además, reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que, de «forma decidida y urgente», tome las medidas necesarias para desacralizar el Valle de los Caídos y «deje de ser así un lugar de tributo al dictador, de memoria franquista y nacional-católica». «Hay que poner fin a ese monstruo y a esa perversión que nos ha acompañado demasiado tiempo. No hay que titubear. La democracia no se puede construir mientras tengamos el Valle de los Caídos», ha argumentado la parlamentaria del PSE, Rafaela Romero.

Por su parte, el jeltzale Juan Carlos Ramírez-Escudero ha puesto en valor la moción aprobada hoy puesto que supone un paso hacia la «verdad de la memoria histórica y la dignidad ética».