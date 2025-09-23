El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Josep Rull (centro), president del Parlament EFE

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

Los de Puigdemont evitan el apoyo a una iniciativa de la izquierda en favor de Palestina

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:22

El Parlament catalán ha aprobado este martes una declaración institucional que «rechaza y condena los actos de genocidio» de Israel contra el pueblo palestino en ... Gaza. La resolución, impulsada por los grupos de la izquierda, ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Los grupos de la derecha, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, mientras que Junts se ha abstenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  6. 6

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza