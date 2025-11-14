El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Portavoces de Palestinarekin Elkartasuna y de las gradas de animación, durante la rueda de prensa. Ignacio Pérez

Palestinarekin Elkartasuna acusa al Gobierno vasco de «incrementar la tensión» porque tiene «interés» en que «haya incidentes»

La plataforma próxima a GKS acusa a Bingen Zupiria de «provocar» a los organizadores de una de las kalejiras y de «mentir» al decir que la marcha no está «comunicada»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:19

El temor del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a que se produzcan disturbios alrededor del partido que enfrentará mañana a Euskal Selekzioa y Palestina ... responde al «interés» del Gobierno vasco a que «haya incidentes». Esa es la lectura que hacen Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación, que han celebrado este viernes una rueda de prensa para «denunciar el intento de criminalización de la kalejira» que han organizado para la previa del encuentro deportivo.

