Palestinarekin Elkartasuna acusa al Gobierno vasco de «incrementar la tensión» porque tiene «interés» en que «haya incidentes»

El temor del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a que se produzcan disturbios alrededor del partido que enfrentará mañana a Euskal Selekzioa y Palestina ... responde al «interés» del Gobierno vasco a que «haya incidentes». Esa es la lectura que hacen Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación, que han celebrado este viernes una rueda de prensa para «denunciar el intento de criminalización de la kalejira» que han organizado para la previa del encuentro deportivo.

Portavoces de la plataforma han acusado al titular del departamento de «incrementar la tensión» estos días, «provocando a los organizadores» del acto reivindicativo. Zupiria advirtió ayer del peligro de disturbios ante la existencia de una convocatoria promovida por «grupos ultra», en referencia a la impulsada por Palestinarekin Elkartasuna, próximos a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Esta marcha partirá de El Arenal a las 18.30, una hora después del inicio de la kalejira que saldrá del Arriaga y promovida por por Gernika-Palestina junto a la entidad soberanista Gure Esku y la plataforma por la oficialidad de las selecciones vascas Gu ere bai. Esta cita cuenta con el respaldo de EH Bildu, que ha llamado a participar en ella de manera «pacífica».

Zupiria aseguró este jueves, además, que la kalejira de El Arenal, respaldada por colectivos como Herri Norte, Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Indar Gorri, Iraultza 1921, Bultzada Txuriurdina e Indar Baskonia, es una «convocatoria no comunicada», algo que se apresuraron a desmentir los organizadores. Este viernes, ante la «gravedad» de que el consejero «difunda estas mentiras», han explicado que informaron «hace un mes» al Departamento de Seguridad, que en su momento «denegó el permiso» ante «la dificultad de coordinarnos con el resto de iniciativas organizadas». A comienzos de semana cursaron una nueva solicitud y «el miércoles la Ertzaintza la autorizó sin problemas».

Dos manifestaciones

También han querido explicar «las razones» por las que este sábado habrá dos manifestaciones y «desmentir el marco criminalizador entre movilización pacífica y violenta». En ese sentido, han subrayado, «la diferencia» no está «en la forma de la movilización», sino en las «posiciones políticas que vamos a sacar a la calle».

La suya, han incidido, es «una defensa del derecho a la resistencia del pueblo palestino, que sufre décadas de colonización y genocidio». Asimismo, han recordado que «los grupos y gradas de animación Euskal Herria hemos venido organizando la kalejira del partido de Euskal Selekzioa», por lo que la de este año «es una continuación de las iniciativas de los años anteriores».