La paciencia y la superioridad moral Andoni Ortuzar, durante el Alderdi Eguna celebrado el domingo. / Efe BRAULIO GÓMEZ Miércoles, 3 octubre 2018, 02:08

Enfrentarse cíclicamente a Madrid se ha convertido en la estrategia política más apasionada del partido principal del Gobierno vasco. Fue el argumento más empleado en la campaña electoral de 2016 que llevó al PNV a una nueva victoria y a renovar la confianza ciudadana en Iñigo Urkullu. La última campaña no giró alrededor del éxito de ninguna política pública, sino de la estabilidad de un gobierno minoritario que había conseguido la proeza de no crear problemas nuevos a sus ciudadanos. No como los políticos de Madrid que se dedicaban en aquella época a demostrar en directo y en horario de máxima audiencia su incapacidad para formar un Ejecutivo tras el hundimiento del bipartidismo.

Los españoles, que bastante tenían con los problemas asociados al impacto de la crisis económica en sus vidas, tenían que volver a votar por culpa de la mala calidad de sus representantes. Y además de incompetentes como negociadores, los políticos españoles tenían una larga sombra de corrupción sobre sus espaldas desconocida en territorio vasco. La proyección de una Euskadi libre de corrupción también funcionaba.

Ahora, en una nueva fase del agotamiento de la paciencia con Madrid, se vuelve a construir esa barrera cultural que separa la política española de la vasca. Desde el PNV se proyecta la vergüenza que dan los políticos españoles que no se sabe si tienen o no tienen un máster, si van o no van a clase o si están todo el día en el bar de las cloacas del Estado cotilleando con el comisario Villarejo. El marco general que enmarca este peligroso discurso es muy fácil de transmitir porque cuenta con la complicidad de la mayoría de la sociedad vasca que asocia los indicadores negativos con el Estado español y los positivos con Euskadi. La corrupción es un problema estatal. También sabemos que, si la valoración de la situación económica es positiva, es más probable que atribuyan el mérito al Gobierno autonómico. Si la valoración es negativa, es más probable que deriven la responsabilidad hacia Madrid. Si hablamos de las malas condiciones laborales también se apunta más al Estado que a Euskadi y en el tercer problema en el ranking de sus preocupaciones, el de las pensiones, tampoco aparece el Gobierno vasco como responsable.

Es difícil abandonar una estrategia cuando funciona, sobre todo en un momento en el que la realidad de la política española se parece bastante al cuadro que presenta interesadamente el PNV. El nacionalismo español más excluyente que ha desatado la pelea por el liderazgo conservador entre el PP de Pablo Casado y el C's de Albert Rivera puede dejar pequeña la fábrica de independentistas catalanes que activó el Gobierno de Rajoy. Su actual carrera por ser el menos respetuoso con los nacionalismos vascos y catalán puede llevar a reforzar no solo a los partidos nacionalistas catalanes sino de rebote también a los nacionalistas vascos. Por ahora, el escudo plurinacional del Ejecutivo socialista no es lo suficientemente consistente para proteger a las distintas naciones que conviven dentro del Estado. Y a los barones territoriales del PSOE les va a costar no sucumbir al ruido centralista en campaña.

Este panorama que reforzará todos los nacionalismos que conviven en el Estado, tiene una implicación directa sobre la calidad de la democracia vasca que generalmente se elude en el análisis. Se diluye el vínculo de la atribución de responsabilidades a los gobiernos y las elecciones autonómicas dejan de cumplir su función de premiar o castigar en función de las políticas desarrolladas o las propuestas en el ámbito de sus competencias.