Otegi sobre la Ertzaintza: «La autoridad se gana tratando bien a la gente»

«Hay quien considera que un policía que te pega, luego no es muy bienvenido en determinados espacios», afirma

David Guadilla

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:54

Tras un verano cargado de polémica por los ataques sufridos por la Ertzaintza y la expulsión de varios agentes de los recintos festivos, Arnaldo Otegi ... ha insistido este martes en que «hay un problema con la Ertzaintza» y ha advertido de que la autoridad y el respeto se ganan «tratando bien a la gente» y «siendo una policía de cercanía». Las declaraciones del líder de EH Bildu llegan después de que el lehendakari pidiera a los partidos una condena «unánime, clara y rotunda», sin excepciones ni medias tintas y se preguntara: «Si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda?»

