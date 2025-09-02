Otegi sobre la Ertzaintza: «La autoridad se gana tratando bien a la gente»

Tras un verano cargado de polémica por los ataques sufridos por la Ertzaintza y la expulsión de varios agentes de los recintos festivos, Arnaldo Otegi ... ha insistido este martes en que «hay un problema con la Ertzaintza» y ha advertido de que la autoridad y el respeto se ganan «tratando bien a la gente» y «siendo una policía de cercanía». Las declaraciones del líder de EH Bildu llegan después de que el lehendakari pidiera a los partidos una condena «unánime, clara y rotunda», sin excepciones ni medias tintas y se preguntara: «Si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda?»

Otegi ha afirmado que el de la seguridad es un problema «que no solo afecta a Euskal Herria como país, sino a las sociedades occidentales, a las europeas». En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario general de la coalición soberanista ha recalcado que su formación es partidaria de «un modelo de seguridad y un modelo policial diferente al que existe ahora», por una Policía «proximidad, euskaldun, democrática». Otegi ha asegurado que acudirá al Foro de Seguridad impulsado por el Gobierno vasco para «hablar del modelo policial».

Preguntado por los ataques registrados a los ertzainas y policías municipales durante este verano, ha señalado que «todos los veranos se repite un poco el mismo esquema» y que «hay factores que animan a pensar que existe una cierta manipulación política y mediática con respecto a determinados temas». En su opinión, el «factor político fundamental ligado a la Ertzaintza» este verano es que la directora general Arkaute, Miren Dobaran, ha dimitido. «¿Cuál es el motivo?», se ha preguntado.

Ante la situación que se produjo en Ondarroa y Beasain, donde se impidió la entrada de sendos policías a los recintos festivos, ha admitido que «el problema es que hay gente en esos ámbitos que considera que un policía que te pega, luego no es muy bienvenido en determinados espacios». «Nosotros no estamos en esa posición», ha aclarado. Por ello, ha animado de nuevo a desarrollar «de verdad» un planteamiento que «aborde el modelo policial».

Además, ha advertido a quienes afirman que «se está poniendo en cuestión la autoridad», que «el respeto y la autoridad no se ganan solo porque la ley dice no sé qué», sino «tratando bien a la gente, siendo una policía de cercanía y siendo una policía que ayuda a la gente».

«Tenemos pendiente un debate con respecto a este tema, que es cómo hacemos que la gente respete la autoridad y que haya una policía en los tres territorios, o en Nafarroa que sea respetada por la gente. Y eso tiene que ver mucho con el modelo policial y con las actuaciones que plantean», ha dicho.