Arnaldo Otegi, arropado por la militancia de EH Bildu, durante un acto electoral de las autonómicas del año pasado. Maika Salguero

Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza

La reflexión, enmarcada dentro de su proceso de normalización, fue recibida con recelo y escepticismo

David Guadilla

Domingo, 10 de agosto 2025, 01:10

Arnaldo Otegi apostó hace unos meses en una reunión interna en la que participaron diferentes miembros de EH Bildu y representantes de otros colectivos cercanos ... a la izquierda abertzale por abrir un debate interno sobre la posibilidad de que sus bases se animasen a entrar en la Ertzaintza. La idea formaba parte de la estrategia planteada por la coalición soberanista para normalizar su situación y aparecer en todos los frentes como un «partido de gobierno». La propuesta fue recibida con una mezcla de recelo y enormes dudas por parte de sus interlocutores.

