Otegi llama a manifestarse en Bilbao el 22 de noviembre para «luchar contra el nuevo fascismo»

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado este domingo un llamamiento a su militancia para manifestarse en Bilbao el próximo 22 de ... noviembre «para defendernos a nosotros mismos, hacer frente a las amenazas de ese bloque reaccionario que se asoma y demostrar que somos un pueblo en marcha que no va a fallar».

«Nuestro trabajo será prevenir que ese bloque reaccionario no llegue, pero este país se tiene que preparar para un escenario de avance o llegada del autoritarismo. Y al fascismo se le hace frente con movilización y organización popular», ha manifestado Otegi en Vitoria.

El máximo dirigente de la coalición soberanista ha insistido también en que «es el momento» de aprovechar «la ventana de oportunidad» que está abierta en España para que Euskadi «avance en términos nacionales y sociales». Dentro de la pugna con el PNV por el liderazgo institucional vasco, Otegi ha remarcado que la coalición que lidera es «el bloque de la esperanza y del proyecto político de liberación» para el País Vasco, con un proyecto propio para poner en marcha «un escenario para hacer frente a los riesgos que puedan venir de todo tipo: políticos, económicos, de nuevas revoluciones, digitales o judiciales».

50 aniversario de la muerte de Franco

Esta declaración de intenciones ha llegado en el momento en el que se acerca el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. EH Bildu ha querido tributar un homenaje en Vitoria a las últimas víctimas y represaliados de la dictadura y también de la primera etapa de la Transición. Una periodo que, según Otegi, es la causante de gran parte de los problemas que sufre la sociedad actual.

«Aquel modelo de la Transición es la fuente en la que beben ahora todos y cada uno de los graves problemas que nos afectan. Porque Franco murió en el año 75, pero el franquismo pervivió», ha manifestado.