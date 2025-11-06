El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la última conferencia política de su partido. EFE

Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»

El coordinador general de EH Bildu insinúa que las pintadas amenazantes contra la Policía autonómica y Zupiria son un montaje para «erosionar» a su partido

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:55

Arnaldo Otegi apuesta por el modelo «nórdico» de policía para la Ertzaintza e invita a comparar las series suecas o danesas, «o incluso las de ... Gran Bretaña» con las estadounidenses «y las españolas» para apreciar las diferencias entre los cuerpos de seguridad del norte de Europa y otros inspirados, a su juicio, en EE UU. «En las series nórdicas ustedes no verán que estén todo el rato sacando la pistola; es más, en muchos casos no llevan pistola; es más, en muchos casos trabajan con la comunidad», ha dicho el secretario general de EH Bildu, que ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo policial para «recuperar» a una Ertzaintza que pueda ser «respetada por la ciudadanía». Para ello, ha opinado, debe caminar hacia un modelo «descentralizado, de proximidad» y volcado «en la prevención» del delito, aunque eso no quiere decir que «no actúe ante conductas antisociales».

