Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»

Arnaldo Otegi apuesta por el modelo «nórdico» de policía para la Ertzaintza e invita a comparar las series suecas o danesas, «o incluso las de ... Gran Bretaña» con las estadounidenses «y las españolas» para apreciar las diferencias entre los cuerpos de seguridad del norte de Europa y otros inspirados, a su juicio, en EE UU. «En las series nórdicas ustedes no verán que estén todo el rato sacando la pistola; es más, en muchos casos no llevan pistola; es más, en muchos casos trabajan con la comunidad», ha dicho el secretario general de EH Bildu, que ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo policial para «recuperar» a una Ertzaintza que pueda ser «respetada por la ciudadanía». Para ello, ha opinado, debe caminar hacia un modelo «descentralizado, de proximidad» y volcado «en la prevención» del delito, aunque eso no quiere decir que «no actúe ante conductas antisociales».

Otegi ha negado, en una entrevista radiofónica, que su partido «odie» a la Ertzaintza y ha insistido en que lo que pretende EH Bildu es frenar el creciente sentimiento «antipolicía» de «cada vez más sectores populares del país». Una desafección provocada, a su juicio, por las actuaciones «desproporcionadas» de la Policía autonómica, que, ha subrayado, la «alejan» de «los estándares democráticos» y la convierten en un cuerpo «homogable a otras policías de las que nos queríamos alejar». El líder de la coalición soberanista, que ha matizado que no está diciendo que la Ertzaintza sea «antidemocrática», ha puesto el ejemplo de la Policía por la que se abogaba en los años de la Transición, una que «no se pareciera en nada a la española», en este caso a la franquista que había operado durante las cuatro décadas anteriores.

Otegi ha puesto ejemplos, como el operativo «a las cuatro de la mañana, que se sabe cómo va la gente» en las fiestas de Tolosa o las lesiones sufridas por Amaia Zabarte durante la intervención de la Ertzaintza en una protesta en Anoeta para recalcar que EH Bildu no hace «una campaña» contra la Ertzaintza. «Decir que lo hacen todo bien es hacerle un flaco favor. Nuestro problema no son los hombres y mujeres que forman la Ertzaintza, aunque algunos sí, sino el modelo policial y de eso queremos debatir», ha insistido.

Según ha dicho, Bildu apuesta por «elevar el debate político» y no por «chapotear en el barro» al que, a su juicio, pretende llevarle el PNV. En ese sentido, ha insinuado que las pintadas contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria -aparecidas en Hernani en verano y recientemente en Zestoa- o contra la Policía autonómica son en realidad un montaje para «erosionar las posiciones» de EH Bildu y detener su ascenso «electoral». «Tenemos nuestras sospechas», ha reconocido, al tiempo que se ha preguntado si la investigación «ha avanzado algo» y ha destacado que en las pintadas aparecen mal escritos los nombres o la palabra 'Euskadi', «que nosotros no utilizamos mucho». «Cuando una pintada microscópica en un depósito de pilas abre 'teleberris' y se convierte en primera noticia igual es que se trata de buscar artificialmente determinados problemas para erosionar nuestras posiciones, que van creciendo elección tras elección», ha denunciado.

Otegi, que ha apelado en tres ocasiones al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, para defender sus posiciones en materia de seguridad, ha pedido al PNV «no comprar los marcos de la extrema derecha» en ese debate.