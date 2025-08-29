El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

La OTAN avala el aumento del gasto en defensa de España y complica la legislatura a Sánchez

La Alianza Atlántica ha confirmado que el Gobierno ha aumentado las partidas hasta llegar al 2% del PIB, una línea roja de partidos como Podemos, que es clave para que haya Presupuestos en 2026

David Guadilla | Mateo Balín

Jueves, 28 de agosto 2025

Lo que a simple vista parece un espaldarazo en la espalda al alumno que, por fin, aprueba el examen tras muchos tiras y aflojas, puede ... convertirse en un regalo envenenado para Pedro Sánchez. La OTAN acaba de confirmar oficialmente que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un objetivo que los aliados acordaron en la cumbre de 2014 para la década posterior y que España cumplirá ahora por primera vez tras el esfuerzo inversor de 10.500 millones anunciado en abril por el presidente del Gobierno.

