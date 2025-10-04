Tenemos razón

Aunque no se trata de un fenómeno exclusivo de las izquierdas, es desde ese lugar desde donde quiero reflexionar hoy.

Las personas de izquierdas, de ... centroizquierda, progresistas en general no creemos que tengamos razón. Creemos que tenemos la razón. Que estamos en el lado bueno de la historia y que solo hay un lado posible. Que somos «los buenos» y, por tanto, los otros son «los malos».

Y lo que me resulta más llamativo es la paradoja que se produce en los partidos: cuanto más se escala en la cadena de mando, más dogmático se vuelve el discurso hacia afuera. No son las bases las que se muestran más radicales, como a menudo se cree. Suele ser la cúspide de la pirámide la que endurece la retórica, en lugar de ofrecer matices.

Esa rigidez impide ver con claridad dos grandes amenazas para nuestra sociedad, para nuestro modo de vida y, en última instancia, para la democracia misma.

La primera amenaza son los sentimientos encontrados que despierta la inmigración. No hemos tomado plena conciencia de las bajas pasiones que se activan cuando el tema aparece en el debate público. Nos gusta pensar que se trata solo de un fenómeno económico o cultural, pero en realidad toca fibras mucho más íntimas: la seguridad, la identidad, el miedo al futuro. Ignorar esos sentimientos, o tratarlos con condescendencia, es ceder el terreno a quienes los explotan de manera destructiva.

La segunda amenaza es la desigualdad creciente. Aunque los datos oficiales lo muestran con claridad, seguimos sin asumir de manera consecuente que la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos se amplía cada vez más. La bolsa de personas en riesgo de pobreza no deja de crecer, y la precariedad ha dejado de ser una circunstancia excepcional para convertirse en una condición extendida y casi estructural.

Y de estas dos amenazas se deriva una consecuencia gravísima: el riesgo de liquidación de la democracia liberal. O, peor aún, de su lenta disolución en una autocracia electoral, con apariencia de democracia. Ese es el camino que están siguiendo muchos países en el mundo. Según el informe Freedom in the World 2025, de Freedom House, hoy solo el 20% de la población mundial vive en países clasificados como 'Free'. El resto habita en regímenes 'Partly Free' o 'Not Free', es decir, en contextos de no puramente democráticos o de autocracias. Esta tendencia supone una amenaza global: lo que parecía un avance irreversible está retrocediendo a un ritmo alarmante.

Para poder ofrecer soluciones, primero hay que compartir un diagnóstico. Este es el mío: si las fuerzas de progreso quieren retomar la iniciativa en este escenario tan complejo, necesitan abandonar la autosuficiencia moral y mirar de frente los retos de nuestro tiempo. Solo entonces podremos empezar a construir un futuro en el que no se trate de quién tiene razón, sino de cómo hacemos que la razón se traduzca en justicia.