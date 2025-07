Óscar Puente arremete contra Tellado por los títulos universitarios: «Bravo, Miguel ha dejado de ser periodista...» El ministro de Transportes pone en duda la información académica del secretario general del PP que no ha tardado en corregirla

Leire Moro Viernes, 25 de julio 2025, 12:13 Comenta Compartir

La guerra de los títulos académicos está servida. Tras el escándalo de Noelia Núñez, ahora exdiputada del Partido Popular, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, pidió ayer a través de sus redes sociales a varios miembros del Partido Socialista que enseñen sus títulos universitarios.

«Exigimos al Sr. Patxi López, al Sr. Puente y a la Sra. Bernabé que enseñen hoy mismo los títulos de sus másteres y estudios universitarios», reclamó, al tiempo que insistía en la supuesta corrupción y falsedad de los estudios del presidente del Gobierno y su esposa. «No hay excusas. A ver si con sus estudios no son tan hipócritas como con la tesis fake de Sánchez y la cátedra de la presidenta. En el PSOE de Sánchez son de sobresaliente cum laude en trincar».

A ver Miguel, vas con un retraso de siete años. Yo mi título ya lo enseñé en 2018. Pero ya que estamos, saca el/los tuyos. Porque te has marcado un Noelia. Según la web del PP eres periodista. Y según la del Congreso, licenciado en Ciencias Políticas. Raro, ¿no? https://t.co/RIQrupOEAl pic.twitter.com/YagJ9KHhvE — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 25, 2025

Uno de los aludidos, Óscar Puente, no tardó en responder. El ministro de Transportes le recordó a Tellado,también a través de la red social X, que él ya había mostrado su título hace tiempo. «A ver, Miguel, vas con un retraso de siete años. Yo mi título ya lo enseñé en 2018», replicó Puente, quien no perdió la ocasión de atacar al portavoz del PP: «Pero ya que estamos, saca el/los tuyos. Porque te has marcado un Noelia. Según la web del PP eres periodista. Y según la del Congreso, licenciado en Ciencias Políticas. Raro, ¿no?».

Los diputados del PP corrigen sus «errores»

Minutos después, la información del secretario general del PP aparecía corregida en la web del partido. La profesión de periodista había sido sustituida por la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Una corrección celebrada por el ministro Puente: «¡¡Cambiado!! Miguel ha dejado de ser periodista en la web del PP para pasar a ser licenciado en Políticas. ¡¡Bravo Miguel!! ¿De darse tiros en el pie había alguna asignatura en la carrera? Porque sacarías matrícula».

Hay que recordar que fue el propio Óscar Puente quien sembró la duda sobre las supuestas titulaciones de Noelia Núñez, unas dudas que desembocaron en la dimisión de la exdiputada del PP de todos sus cargos políticos. Poco después de recibir su renuncia, el Partido Popular pidió a todos sus diputados que revisaran sus currículums con el fin de subsanar posibles «errores». Algo que Puente le ha recordado a Tellado.

Se ve que Miguel no se ha enterado. https://t.co/2ZdYlWnjED pic.twitter.com/bT4gP9CmjU — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 25, 2025

Pero el ministro más activo en redes sociales no se ha quedado ahí. Al parecer, ha pasado la mañana revisando los perfiles de todos los diputados populares, y se ha fijado especialmente en el del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuya información académica en la web del partido ha ido variando a lo largo de los años. Primero aparecía como licenciado en Dirección y Administración de Empresas, además de contar con un máster relacionado. Más tarde, la palabra «licenciado» desapareció para dar paso a «estudios», que terminó por eliminarse definitivamente en 2011, aunque seguía manteniendo estudios de posgrado. Y ahora, tal y como ha señalado Óscar Puente, no consta ningún dato sobre su formación académica.

Veis, si lo mejor es ser disciplinado como Moreno Bonilla. ¿Qué hay en su currículum? Lo que nos explicaron de pequeñitos en matemáticas: conjunto vacío. pic.twitter.com/uAsD1lJXsG — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 25, 2025

«Veis, si lo mejor es ser disciplinado como Moreno Bonilla. ¿Qué hay en su currículum? Lo que nos explicaron de pequeñitos en matemáticas: conjunto vacío», ha tuiteado el vallisoletano.