Ortuzar, un militante más

Joseba Aurrekoetxea fue durante décadas el todopoderoso responsable de Organización del PNV, el fiel escudero de Andoni Ortuzar que se encargaba tanto de controlar la ... vida interna del partido como de engrasar las relaciones y acuerdos con otros partidos. Por eso chocaba verle en la mañana de este domingo en la última fila de la parroquia de San Andrés de Sukarrieta, siguiendo de pie y lejos de las primeras filas la misa que el PNV 'encarga' todos los años por su fundador. «Ten presente, señor, a Sabino Arana por su aniversario», ha pedido en un momento dado el cura.

Era el primer acto de Sukarrieta tras el relevo en la planta noble de Sabin Etxea. De ahí, la lejanía de Aurrekoetxea de los primeros bancos -que estaban ocupados por la plana mayor del partido, encabezados por Aitor Esteban e Imanol Pradales, además de burukides de todos los territorios y cargos institucionales-. Y de ahí también la lejanía del que fuera su 'jefe', Andoni Ortuzar, del escenario principal. El expresidente ha seguido las palabras de Esteban como un afiliado más, aunque no ha podido evitar tener que sacarse fotos con varios simpatizantes al finalizar el mitin.

Como partido de tradiciones, el PNV tiene bien marcado el guion de esta jornada. Misa, ofrenda floral en el cementerio y discurso del presidente. De la parroquia al camposanto, la comitiva jeltzale recorre unas decenas de metros acompañados de txistu y la mirada de algunos lugareños, que aprovechan a reivindicar en silencio cuestiones locales.

Ha sido curiosa la escena en el cementerio ante la tumba de Sabino Arana. Oración en euskera, un 'gure aita' y ramos de flores. Muchos ramos. Hasta ocho, lo que ha provocado algunos momentos de confusión, con una amalgama de siglas: EBB, BBB, ABB, GBB... Y ahí se ha podido ver que la plana mayor del partido sabe rezar el Padre Nuestro, aunque alguno de sus integrantes no lo haya demostrado. Como tampoco lo ha hecho cuando la mayoría ha entonado el 'Agur Jauna', ocasión que otros sí han aprovechado para demostrar sus dotes líricas.

Entre los afiliados que han seguido el discurso de Esteban -solo él ha tomado la palabra-, se encontraba el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y varios de sus concejales; el exconsejero de Seguridad, Juan Mari Atutxa; varios miembros del Gabinete Pradales, como la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, o Bingen Zupiria; o la exresponsable del BBB y esposa de Esteban, Itxaso Atutxa.