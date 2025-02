Ortuzar y Esteban negocian un acuerdo 'in extremis' para frenar el desgaste del PNV

«La afiliación no quiere choque». La frase, de un representante institucional de primera línea en el PNV, resume el sentir mayoritario de las bases y los cuadros dirigentes de la formación jeltzale, que ven con alarma y pasmo la posibilidad de que Andoni Ortuzar ... y Aitor Esteban protagonicen un cuerpo a cuerpo de imprevisibles consecuencias en la segunda vuelta del proceso interno para elegir al presidente del EBB. «Esperemos que prevalezca la sensatez», se conjura otro cargo del partido, convencido de que cuanto más tiempo pase sin tener noticias del actual líder y de su portavoz en Madrid, ambos avalados por las bases para encabezar la ejecutiva del PNV los próximos cuatro años, más posibilidades habrá de que ambos alcancen un acuerdo 'in extremis' que evite el choque.

Y es exactamente ahí, en una negociación secreta tan opaca como incierta, donde el PNV se juega su futuro, el ser o no ser. «Están hablando entre ellos», avalan distintas fuentes internas al corriente de la situación, aunque no se atreven a poner la mano en el fuego por el éxito de esas conversaciones, guardadas bajo siete llaves. Mientras, la militancia contiene el aliento hasta el domingo, la fecha límite para que los candidatos que hayan pasado el corte de la primera vuelta comuniquen a la comisión de garantías y control si aceptan el envite o se retiran. Junto a Ortuzar y Esteban, ha superado igualmente la primera fase el ex diputado general de Gipuzkoa Markel Olano, vencedor en ese territorio, que pretende negociar su retirada a cambio de aumentar su influencia en el EBB.

Las alternativas son únicamente dos: someter a la sigla a la «tensión» brutal que supondría un pulso puro y duro por el poder entre dos dirigentes sin diferencias ideológicas, tácticas o siquiera generacionales -en un momento, además, de manifiesta debilidad electoral- o bien alcanzar algún acuerdo de conveniencia que evite el choque frontal y, sobre todo, ayude a frenar el desgaste de la sigla o, al menos, impida que se agrave todavía más a dos años de unas elecciones municipales y forales, las de la primavera de 2027, que se antojan decisivas por el empuje de Bildu, que intentará lograr el 'sorpasso' que se le resistió en las autonómicas del pasado abril.

En el partido se hace la lectura de que el vértigo se ha apoderado de los candidatos. No tanto por el miedo a perder un envite que, al empezar de cero las votaciones en segunda vuelta, se torna imprevisible -Ortuzar ha ganado la primera con 110 batzokis frente a 70 de Esteban y 30 de Olano-, sino sobre todo por el pavor a «dañar» la sigla por una pelea que la afiliación lee como un pulso de egos y ambiciones personales. «Uno (Esteban) se había hecho a la idea de que era el elegido, y el otro (Ortuzar) creyó que podía apurar su decisión hasta el final sin consecuencias», resume un afiliado.

Con mediación

El silencio sepulcral en los entornos de ambos alimenta la idea de que los contendientes apuran los días -quedan cuatro- para alcanzar una solución de compromiso, una fórmula para la que sus equipos contarían, apuntan en el partido, con un mediador cuya identidad no ha transcendido. Ambos están recibiendo presiones internas y numerosas llamadas de cargos de alto nivel para pedirles que reconsideren enfrentarse.

Hay varias posibles vías de acuerdo que circulan entre las bases, complicadas en principio de materializar. Por ejemplo, que ambos pudieran repartirse los tiempos de la presidencia y se alternaran dos años cada uno en el poder. La hipótesis tiene pocos o ningún viso de prosperar porque los estatutos obligarían a convocar un nuevo proceso interno al renunciar el presidente del EBB al cargo, lo que dejaría, de nuevo, en manos de las bases la designación del segundo en discordia.

En algunos círculos se contempla que pudiera cambiarse la normativa interna -una tarea, la renovación estatutaria, que el PNV se ha comprometido a abordar en una sesión «diferida» de la Asamblea General antes de octubre- para posibilitar esta alternativa. La cohabitación de ambos en la misma ejecutiva, como presidente y 'número dos' con alguna secretaría de peso, también se antoja inviable porque han pasado a segunda vuelta como candidatos a la presidencia y no como potenciales burukides.

Así pues, todo apunta a que sólo puede quedar uno. Cualquier salida pasa por la retirada de uno de ellos, una fórmula políticamente gravosa para ambos, pero sobre todo para Ortuzar, que ha ganado la primera vuelta y atesora un legado político de tres mandatos a sus espaldas. Aun así, el PNV se aferra a la esperanza de que haya fumata blanca. «Ambos demostrarían madurez y sentido de partido», abundan en la formación.