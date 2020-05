Ortuzar, «apenado» por las críticas del PSE a Urkullu Ortuzar, con Itxaso Atutxa en la reunión del EBB de este lunes. / E.C. El presidente del PNV se abre a apoyar un estado de alarma «más 'light'» que solo afecte a la movilidad OLATZ BARRIUSO Martes, 12 mayo 2020, 15:06

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho este martes sentirse «apenado» por el «comportamiento» de algunos portavoces del PSE, que han criticado abiertamente al lehendakari Urkullu por su gestión de la desescalada en Euskadi y las dudas que hasta el último momento ha generado el decreto para aplicar una fase 1 más restrictiva que en el resto de España. El líder del EBB se refería así al portavoz de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, que echó en cara ayer al Gobierno vasco que esté incurriendo en los «mismos errores» que achacaba a Pedro Sánchez cuando, por ejemplo, le exigía aclaraciones sobre el alcance del cierre de la industria en puertas de su entrada en vigor. «No me gusta, me apena un poco. Dicen que Urkullu está cometiendo los mismos errores que Sánchez. Hace diez días negaban que Sánchez cometiera errores».

Ortuzar ha enviado el recado a sus socios de gobierno en todas las instituciones vascas en una entrevista en 'Onda Cero' en la que ha defendido sin fisuras el plan de desconfinamiento de las instituciones vascas, que, a su juicio, están actuando con «mayor prudencia y mayor rigor» que el resto. «Lo vamos a agradecer dentro de quince días. No estamos en una carrera de 100 metros sino de fondo», ha argumentado el presidente jeltzale, que ha pedido a los ciudadanos «paciencia» porque «contentar al 100%» de la población es «imposible». «Unos tienen muchas ganas de salir, como vimos ayer en las terrazas, y otros tienen miedo y les gritan desde los balcones», ha dicho.

Ortuzar ha puesto el ejemplo de países «referenciales» cono Alemania o Corea del Sur, que han tenido que dar «marcha atrás» en la desescalada por ir demasiado deprisa, y ha pedido en ese sentido aparcar las «prisas». «Mejor aguantar quince días para dar pasos con seguridad que correr mucho y después tener que volver todos a casa», ha insistido. En todo caso, Ortuzar ha rechazado que el Gobierno vasco esté pecando de improvisación o generando confusión, con el argumento de que ha habido «poco tiempo para reaccionar» tras la publicación del nuevo decreto de estado de alarma. «La clave es el sentido común», ha incidido y aunque ha dicho «aceptar las críticas», también ha revelado que dos trabajadoras del hospital de Cruces le llamaron ayer para explicarle que los abucheos que recibió el lehendakari en su visita al centro no representaban el sentir general. «Incluso me dijeron que había gente que no eran ni trabajadores de Cruces», ha deslizado.

El presidente del PNV ha dejado claro a Sánchez, además, que su partido no apoyará más prórrogas del estado de alarma que impliquen una aplicación severa del mando único, algo que, ha dicho, ya no sucede en la práctica «gracias» al acuerdo entre Moncloa y el PNV. «El estado de alarma tal como lo hemos conocido está agotado», ha advertido Ortuzar, que ha insistido en que «aunque lo quieran llamar así por prurito político», lo que se apruebe a partir de ahora deberá ser «muy diferente». En ese sentido, ha dado a entender que el PNV se abriría a apoyar un estado de alarma «muy pequeñito y 'muy light'» que sirva únicamente para «frenar y limitar la movilidad entre territorio».

«En esta fase de desescalada asimétrica otra cosa no tiene razón de ser», ha dicho. «Confío en que planteen una fórmula más reducida y más estricta que solo tenga vigencia en los ámbitos de movilidad» y no en el resto de competencias, que volverían definitivamente a manos de las «instituciones naturales».