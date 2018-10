Ortuzar amenaza a Sánchez con empezar a votar en contra del Gobierno Ortuzar, durante su discurso en el Alderdi Eguna. / RAFA GUTIÉRREZ El presidente del EBB está molesto porque el PSOE hay interpretado la petición de su partido en el Alderdi Eguna «como una chiquillada» EL CORREO Martes, 2 octubre 2018, 11:17

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, que el aviso de su partido de que «el tiempo pasa y la paciencia se agota» es «serio» y no «una chiquillada en la campa» de Foronda, donde el pasado domingo celebró el Alderdi Eguna. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ortuzar ha señalado que el domingo expresaron «una preocupación» por la actitud del Ejecutivo del PSOE y este martes «están molestos» por cómo se ha interpretado su advertencia. Por lo que ha pedido «respeto al PNV porque hizo posible que Sánchez esté en La Moncloa».

En este sentido, también ha exigido lo mismo para el Gobierno vasco, «que tiene en su programa la negociación del calendario de transferencias» y, en concreto, la de la gestión económica de la Seguridad Social y la de prisiones. «Nos encontramos con apelaciones al victimismo y displicencias, y con alusiones a que los del PNV en el Alderdi Eguna tienen que sacar pecho. No, hoy es martes y vuelvo a decir, hay menos tiempo y menos paciencia», ha añadido.

El líder del PNV ha asegurado que «esto va en serio, el aviso es serio» y se ha preguntado qué tienen qué hacer más. «¿Qué quieren?, ¿que en la próxima votación votemos que no?, ¿que la próxima vez que haya una reprobación a un ministro o una ministra les digamos que no? Entonces, va a ser muy tarde», ha aseverado.

Sin moverse

Tras denunciar que el Gobierno central no se está moviendo «respecto a Euskadi, ha asegurado que los jeltzales no están «haciendo teatrillo» ni está «sacando pecho». «Las cosas no están yendo bien, tenemos tiempo por delante y hay que aprovecharlo», ha remarcado. Ortuzar también ha afirmado que él y Pedro Sánchez cerraron personalmente un acuerdo de que «con el PNV se cumplía todo lo que estaba acordado con el PP» y lo ratificó en la tribuna el día de la moción de censura. «A día de hoy ese compromiso no ha sido cumplido», ha manifestado.