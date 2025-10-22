El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotograma del vídeo generado con IA en que Orriols dispara a Puigdemont Captura de pantalla

Orriols 'mata' a Puigdemont en las redes sociales

El abogado de Puigdemont anuncia acciones legales por un posible delito de odio por unos vídeos realizados con inteligencia artificial

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El abogado de Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Fiscalía un vídeo, difundido en una cuenta anónima en las redes sociales ... y realizado con inteligencia artificial, en la que aparece la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, disparando a bocajarro al presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

